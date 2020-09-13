В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет получили разрешение на возобновление исследований образца вакцины от коронавируса, сообщает Postimees.
В заявлении на сайте фармацевтической компании сказано, что получено разрешение на продолжение испытаний от Управления регулирования медицинских препаратов.
«Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора».
Также комитет ВОЗ посчитал этот шаг безопасным и одобрил возобновление исследований.
Испытания остановили 6 сентября после того, как один из пациентов заболел. Тогда в AstraZeneca назвали случившееся «обычной процедурой».
Вакцина, разрабатываемая компанией и Оксфордским университетом, является одним из главных фаворитов среди прочих других, разрабатываемых по всему миру. Ожидается, что она будет одной из первых, которые будут выпущены для вакцинации после успешного прохождения первой и второй фаз.
Разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина успешно прошла первые две фазы испытаний. Пауза была сделана во время третьей фазы, в которой участвуют более 30 тысяч добровольцев в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.
В августе AstraZeneca также начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19. В испытаниях препарата принимают участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет.