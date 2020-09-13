В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19

В заявлении на сайте фармацевтической компании сказано, что получено разрешение на продолжение испытаний от Управления регулирования медицинских препаратов.

«Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора».

Также комитет ВОЗ посчитал этот шаг безопасным и одобрил возобновление исследований.

Испытания остановили 6 сентября после того, как один из пациентов заболел. Тогда в AstraZeneca назвали случившееся «обычной процедурой».

Вакцина, разрабатываемая компанией и Оксфордским университетом, является одним из главных фаворитов среди прочих других, разрабатываемых по всему миру. Ожидается, что она будет одной из первых, которые будут выпущены для вакцинации после успешного прохождения первой и второй фаз.

Разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина успешно прошла первые две фазы испытаний. Пауза была сделана во время третьей фазы, в которой участвуют более 30 тысяч добровольцев в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.