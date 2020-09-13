Врачи объяснили, каким может быть возможное совместное действие коронавируса и гриппа

«Если вы инфицированы гриппом и другими респираторными вирусами, это ослабляет ваше тело», - поясняет доктор Сима Ясмин, эпидемиолог из Стэнфорда.

Как Covid-19, так и грипп могут независимо поражать легкие, вызывая пневмонию, жидкость в легких или дыхательную недостаточность, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний.

Любое из заболеваний также может вызывать сепсис, повреждение сердца и воспаление сердечной, мозговой или мышечной ткани. «Оба заболевания одновременно увеличивают долгосрочные риски для этих систем органов», - сказал доктор Майкл Мэттэй, профессор медицины и специалист по интенсивной терапии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Однако пока еще слишком рано говорить о том, как сопутствующие заболевания повлияют на оба заболевания, поскольку Covid-19 распространился в конце предыдущего сезона гриппа. Таким образом, данных о людях с обоими заболеваниями одновременно не так много.

Однако Мэттэй подозревает, что вероятность пневмонии была бы выше, если бы организм был инфицирован как гриппом, так и коронавирусом.

«Эти два (вируса) вместе, безусловно, могут нанести больший вред легким и вызвать более серьезную дыхательную недостаточность», - сказал он.

Дыхательная недостаточность не обязательно означает, что легкие перестают работать. Это означает, что легкие не получают достаточного количества кислорода в крови и, следовательно, могут быть повреждены другие органы.

«Заражение одним вирусом также может сделать вас более уязвимым для другого», - сказала эпидемиолог Сима Ясмин.

«Симптомы гриппа и Covid-19 очень похожи, поэтому трудно отличить их друг от друга», - сказал медицинский директор Департамента эпидемиологии и инфекционного контроля больницы Род-Айленда доктор Леонард Мермел.