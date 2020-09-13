В России сегодня проходят выборы в местные самоуправления

Выборы проходят в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом, как это было впервые опробовано на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Однако именно 13 сентября начинается основной день, 11 и 12 сентября было досрочное голосование.

3 сентября выборы будут проходить только на избирательных участках.

11 и 12 сентября голосование проводилось как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования - на придомовых территориях, территориях общего пользования, надомное голосование также прошло в эти дни.

В четырех регионах идут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.

В 18 субъектах избирают губернаторов. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, ЕАО, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области. К сентябрю истекают полномочия глав регионов, избранных или переизбранных в 2015 году. Если губернатор края получит отставку после 13 июня 2020 года, перевыборы приурочат к сентябрю 2021 год.

В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 - в городские.

В выборах принимают участие выдвиженцы от 36 партий. Задействовано будет порядка 56 тысяч избирательных участков.