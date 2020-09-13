Американские вертолеты проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

Сегодня на авиабазу Эмари прибывают американские вертолеты UH-60 Black Hawk - их можно будет заметить на следующей неделе в районе авиабазы Эмари, центрального полигона и окрестностях Тапа, пишет Postimees.
Основная задача вертолетов в Эстонии - сотрудничество с Силами обороны Эстонии. Со своей стороны, летчики делают все возможное, чтобы как можно меньше беспокоить повседневную жизнь людей, говорится в пресс-релизе Генштаба Сил обороны.
Вертолеты принадлежат 101-й бригаде боевой авиации армии США и базируются на базе Лиелварде в Латвии. Вертолеты вернутся в Латвию 18 сентября.
Многоцелевой военный вертолет UH-60 Black Hawk принадлежит к семейству вертолетов S-70, созданных Sikorsky Aircraft Corporation. Black Hawk используется для авиаударов, транспортировки подразделений, эвакуации раненых, ведения боя и других задач.
Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС. Эстония, Латвия и Литва также выделили зоны в своем воздушном пространстве для полетов на низкой высоте. Они выполняются по согласованию с Летным департаментом и компанией Lennuliiklusteeninduse AS.