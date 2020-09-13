Американские вертолеты проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

Основная задача вертолетов в Эстонии - сотрудничество с Силами обороны Эстонии. Со своей стороны, летчики делают все возможное, чтобы как можно меньше беспокоить повседневную жизнь людей, говорится в пресс-релизе Генштаба Сил обороны.

Вертолеты принадлежат 101-й бригаде боевой авиации армии США и базируются на базе Лиелварде в Латвии. Вертолеты вернутся в Латвию 18 сентября.

Многоцелевой военный вертолет UH-60 Black Hawk принадлежит к семейству вертолетов S-70, созданных Sikorsky Aircraft Corporation. Black Hawk используется для авиаударов, транспортировки подразделений, эвакуации раненых, ведения боя и других задач.