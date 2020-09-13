Вс, 13.09.2020
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Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Американские вертолеты проведут учения в воздушном пространстве Эстонии
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Американские вертолеты проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Сегодня на авиабазу Эмари прибывают американские вертолеты UH-60 Black Hawk - их можно будет заметить на следующей неделе в районе авиабазы ​​Эмари, центрального полигона и окрестностях Тапа, пишет Postimees.

Основная задача вертолетов в Эстонии - сотрудничество с Силами обороны Эстонии. Со своей стороны, летчики делают все возможное, чтобы как можно меньше беспокоить повседневную жизнь людей, говорится в пресс-релизе Генштаба Сил обороны.

Вертолеты принадлежат 101-й бригаде боевой авиации армии США и базируются на базе Лиелварде в Латвии. Вертолеты вернутся в Латвию 18 сентября.

Многоцелевой военный вертолет UH-60 Black Hawk принадлежит к семейству вертолетов S-70, созданных Sikorsky Aircraft Corporation. Black Hawk используется для авиаударов, транспортировки подразделений, эвакуации раненых, ведения боя и других задач.

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС. Эстония, Латвия и Литва также выделили зоны в своем воздушном пространстве для полетов на низкой высоте. Они выполняются по согласованию с Летным департаментом и компанией Lennuliiklusteeninduse AS.

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