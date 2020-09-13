Banksy's Girl with a Pierced Eardrum mural has been given a face mask in a nod to the coronavirus pandemic as the UK continues in lockdown to help curb the spread of the coronavirus, in Bristol, England, Wednesday April 22, 2020. The graffiti takes its inspiration from Girl with a Pearl Earring by Dutch painter Johannes Vermeer. The highly contagious COVID-19 coronavirus has impacted on nations around the globe, many imposing self isolation and exercising social distancing when people move from their homes. (Ben Birchall/PA via AP) ФОТО: Ben Birchall/AP

Европейцы быстрее американцев справились с первой волной пандемии коронавируса, что дает второй по размерам в мире экономике ЕС шанс сократить разрыв с безусловным лидером - США. Страны Старого Света одна за другой пересматривают мрачные оценки и прогнозы и рапортуют о восстановлении, однако экономисты предупреждают, что рывок может оказаться фальстартом, пишет Би-би-си.

Политики и чиновники хвастаются друг перед другом статистикой: все не так плохо, как думали раньше. А в это время экономисты с тревогой расшифровывают опережающие индикаторы и делают вывод: все будет хуже, чем ожидалось. Они видят, как бурный поток деловой жизни, который рванул через дыры в плотине многомесячного локдауна, быстро теряет силу и превращается в привычное болото.

Измученные весенним карантином европейцы за лето подстриглись, съездили в отпуск, сходили в ресторан и в гости. Экономика ожила, а следом вернулся и вирус, разбудив призрак нового локдауна. Власти в ответ ввели новые ограничения, и потребители снова забились в норы: каникулы закончились, дети вернулись в школу, и чем это обернется, неизвестно. А некоторые отрасли, вроде туризма, так и не вышли из комы.

"Силы отскока после весеннего падения хватит на осень, однако последние данные рисуют удручающую картину: восстановительный запал практически исчерпал себя", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист компании IHS Markit, которая ежемесячно замеряет настроения бизнеса в Европе, опрашивая 5 тысяч фирм.

Исследователи из Oxford Economics пришли к аналогичному выводу:

"Восстановление было бодрым на первом этапе, однако в августе рост начал выполаживаться с увеличением числа заражений Covid-19 в ключевых странах. В последние недели он практически остановился", - пишут они и предрекают ухудшение прогнозов на последний квартал года (октябрь - декабрь), с которым европейцы связывали надежды отыграть часть вирусных убытков бизнеса, населения и казны.

Под ногами у пессимистов не твердая почва статистики, а зыбкие пески опросов и анализа больших массивов данных о перемещении людей и загруженности метро, дорог, ресторанов, кинотеатров. Такие "мягкие" индикаторы особо популярны в штормовые кризисные времена, когда ситуация развивается настолько стремительно и непредсказуемо, что навигация по статистическим замерам двух-трехмесячной давности теряет смысл.

Сейчас эти "мягкие" индикаторы показывают, что возвращение потребителей и работников к нормальной жизни идет с перебоями из-за всплесков инфекции и новых ограничений, на которые власти европейских стран идут в надежде любой ценой избежать всеобщего локдауна этой осенью и зимой.

Зомби-инкубатор

У пессимизма две основные причины. Во-первых, угроза второй волны коронавируса. Во-вторых, опасность сокращения гигантской господдержки.

Страны ЕС уже наобещали почти 5 трлн антикризисных евро бизнесу и гражданам. Это гигантские деньги даже для богатого Евросоюза - более трети годового ВВП.

Благодаря этим расходам Европе удалось избежать всплеска безработицы, массовых банкротств и еще большего обвала экономики.

Во многих странах власти согласились на время локдауна оплачивать из бюджета зарплату вынужденно простаивающих работников, чтобы их не увольняли. Статистика хорошо отражает этот перекос: в кризисном втором квартале занятость в 27 странах ЕС сократилась на 3%, а количество отработанных часов - на 13%, сообщил Евростат.

Некоторые, как Германия, обещают не сворачивать господдержку еще как минимум год, другие страны, победнее, спешат избавиться от обузы. Их расходы растут и проедаются. Вместо плодов инвестиций в лучшее будущее они оставляют следующим поколениям долги.

А общая производительность труда в экономике при субсидированном простое целых отраслей падает, что лишь замедляет восстановление и порождает "зомби-бизнес", сосущий кровь налогоплательщиков.

В таких условиях ни в этом, ни в следующем году возвращения к доковидному размеру и росту экономики ждать не приходится, предупредил глава крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

"Антикризисная господдержка и фактически отложенные банкротства могут превратить в зомби каждую шестую компанию в стране. Последствия будут серьезными", - сказал он на сентябрьской банковской конференции Handelsblatt.

Банкиры опасаются, что как только "зомби" лишатся субсидий, они массово разорятся и перестанут платить по кредитам. Финансовый регулятор BaFin, надзирающий за немецкими банками, разделяет их опасения.

"Из этой истории мы так просто не выпутаемся, это точно, - сказал глава BaFin Феликс Хуфельд. - Худшее пока впереди".

Он сомневается в устойчивости примерно 20-30% банков и финансовых компаний в случае ухудшения ситуации, цитирует Хуфельда агентство Рейтер.

Если из-за кризиса неплатежей начнут рушиться банки, к экономическому кризису добавится финансовый, подобный тому, что сотрясал мир в 2008-2009 годах.

После той "великой рецессии" ведущие экономики приходили в себя по меньшей мере 5-7 лет, а безработица опустилась на докризисный уровень лишь через 9 лет. Нынешний кризис масштабнее: он обещает стать худшим за послевоенное столетие.

Потерянное десятилетие

Кризисная пауза в экономическом росте отбрасывает мир на несколько шагов назад, обещая потерянные годы, если не десятилетия. Чтобы наверстать упущенное, нужно бежать еще быстрее - а с этим проблемы.

Из каждого следующего кризиса мир выходит все дольше и дольше, подсчитали ученые. В среднем через пятилетку после крупных финансовых потрясений ВВП развитых стран оказывается примерно на 9% меньше того, каким бы он был, если бы рост продолжался без перерыва на кризис.

Сокращение ВВП - то есть общего объема производства, потребления, инвестиций и экспорта - чревато ростом бедности, расслоением общества, ухудшением качества жизни, что грозит социальной, политической и международной напряженностью.

Поэтому темпы восстановления в Европе жизненно важны для мира, поскольку ЕС - это главный и самый богатый рынок сбыта на планете: почти полмиллиарда человек и 14 трлн долларов выпуска и потребления товаров и услуг в год.

Но пока что, не успев ожить, Европа чахнет.

Особенно это заметно в ключевом для ЕС секторе услуг, на который приходится львиная доля экономики. И особенно в тех странах, где санитарные нормы и запреты строже, прежде всего, в Италии и Испании, отмечает Крис Уильямсон из IHS Markit.

С другой стороны, страны с сильной промышленностью и экспортом выигрывают от восстановления спроса в мире. Германия на днях немного улучшила прогноз на текущий год и теперь ожидает сокращения ВВП на 5,8%, тогда как в целом ЕС ждет рекордного падения экономики на 8,3%.

Франция тоже готовится улучшить прогноз, ободрил соотечественников министр финансов Брюно ле Мэр. Однако его подчиненные тут же предупредили, что радоваться рано.

"Оживление в экономике было отмечено в конце второго квартала после снятия ограничений, однако отныне и до конца года его темп замедлится", - сообщило французское статистическое агентство Insee в свежем обзоре.

В итоге, несмотря на "по большей части технический" рост на 17% в июле-сентябре, экономика к середине осени будет на 5% меньше докризисной.

Пусть и "технические", но 17% квартального роста казались бы впечатляющими - если бы месяц назад то же Insee не обещало 19%. И это не единственный случай пересмотра прогноза в худшую сторону.

"Быстро вернуться на докризисные уровни, как рассчитывали некоторые, нам вряд ли удастся, - цитирует агентство Рейтер экономиста немецкого банка Landesbank Baden-Württemberg Йенса-Оливера Никлаша. - В ближайшие месяцы, скорее всего, станет ясно, что все простые рецепты ускорения исчерпаны, и экономика начнет выдыхаться".

Власти это понимают и не собираются отказывать в допинге. В пятницу министры финансов 19 стран еврозоны, составляющих костяк ЕС, впервые с февраля встретились лицом к лицу и пообещали не сворачивать антикризисные траты.