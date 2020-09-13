Сегодня в парке Таммсааре в Таллинне можно выразить поддержку белорусам

«В этом нет ничего нового для белорусов; карательный режим - это колосс на глиняных ногах насилия и репрессий. Прошло 26 лет. Однако сотни заключенных и задержанных - шоке даже для этого времени. 7000 задержанных и краткосрочно заключенных, 450 случаев пыток, 23 политзаключенных и шестеро пропавших без вести",- заявили организаторы, по словам которых, все эти люди нуждаются в моральной поддержке и сигналах, что они не одиноки в мирной борьбе с насилием и ложью.