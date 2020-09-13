Галерея ⟩ В парке Таммсааре собирают подписи в поддержку репрессированных Белоруссии

В воскресенье в таллиннском парке Таммсааре можно будет написать слова поддержки на открытках, которые будут отправлены арестованным и репрессированным в Белоруссии.
Со дня выборов прошел месяц, день, который поделил Белоруссию на «до» и «после», сообщили BNS в пятницу организаторы мероприятия, которые назвали этот месяц «31 днем страха, 744 часами ожидания, 2678 400 секундами, полными надежды».
«В этом нет ничего нового для белорусов; карательный режим - это колосс на глиняных ногах насилия и репрессий. Прошло 26 лет. Однако сотни заключенных и задержанных - шоке даже для этого времени. 7000 задержанных и краткосрочно заключенных, 450 случаев пыток, 23 политзаключенных и шестеро пропавших без вести",- заявили организаторы, по словам которых, все эти люди нуждаются в моральной поддержке и сигналах, что они не одиноки в мирной борьбе с насилием и ложью.
Поэтому организаторы приглашают всех желающих в парк Таммсааре написать открытки с добрыми словами. "Поскольку наши слова сильнее слезоточивого газа, ручки могут быть намного эффективнее молотков. Мы помогаем белорусскому народу в это непростое время!»,- заявили Петра Лизавета Малюкевич и Ксения Гладенькая.