Связанными с COVID-19 мерами помощи воспользовалось каждое пятое малое предприятие Эстонии

Как показывает исследование SEB, проведенное среди малых и средних предприятий стран Балтии, в сравнении по Балтийскому региону литовские малые предприятия чаще других пользовались государственными мерами помощи, предназначенными для смягчения экономических последствий коронавируса.
В Литве мерами помощи воспользовались 52%, в Эстонии — 20% и в Латвии — 12% из опрошенных предприятий.
«Все страны Балтии отреагировали быстро, и меры помогли предприятиям лучше справиться с влиянием кризиса. В то же время очевидно, что возможности государства ограничены, случись такое снова. Если у МСП имеется хоть небольшая возможность, особенно сейчас стоит подумать о вариантах, как сделать свою деятельность более эффективной, в том числе о цифровизации, которую задействовало отрадно большое количество МСП в различных секторах», — сказал член правления и руководитель сферы розничных банковских услуг банка SEB Айнар Леппянен.
В Эстонии среди малых предприятий мерами помощи больше всего пользовались предприятия розничной и оптовой торговли (21%), за ними следуют сектор прочего обслуживания (16%) и обрабатывающая промышленность (15%). Относительно в равной степени были представлены гостиничное хозяйство и общепит, строительство (по 8%) и транспорт, а также складские услуги (7%).
В Эстонии МСП были наиболее осведомлены в отношении компенсации заработной платы, предлагаемой Кассой по безработице, которая была выплачена за четыре месяца. Предприятия также больше всего воспользовались или собирались воспользоваться именно этой мерой. МСП были также в курсе мер, предоставляемых со стороны Налогово-таможенного департамента, KredEx и SEB.