Связанными с COVID-19 мерами помощи воспользовалось каждое пятое малое предприятие Эстонии

В Литве мерами помощи воспользовались 52%, в Эстонии — 20% и в Латвии — 12% из опрошенных предприятий.

«Все страны Балтии отреагировали быстро, и меры помогли предприятиям лучше справиться с влиянием кризиса. В то же время очевидно, что возможности государства ограничены, случись такое снова. Если у МСП имеется хоть небольшая возможность, особенно сейчас стоит подумать о вариантах, как сделать свою деятельность более эффективной, в том числе о цифровизации, которую задействовало отрадно большое количество МСП в различных секторах», — сказал член правления и руководитель сферы розничных банковских услуг банка SEB Айнар Леппянен.

В Эстонии среди малых предприятий мерами помощи больше всего пользовались предприятия розничной и оптовой торговли (21%), за ними следуют сектор прочего обслуживания (16%) и обрабатывающая промышленность (15%). Относительно в равной степени были представлены гостиничное хозяйство и общепит, строительство (по 8%) и транспорт, а также складские услуги (7%).