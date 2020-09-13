В Эстонии за сутки выявлен еще 21 новый случай заражения COVID-19

По данным регистра населения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 14 человек диагностирована коронавирусная инфекция. В Ида-Вирумаа было получено четыре новых положительных теста, один в Йыгевамаа, один в Ляэнемаа и один в Ляэне-Вирумаа.

Из 14 случаев, добавленных в Харьюмаа (12 - в Таллинне), один случай был завезен из Венгрии, три случая были связаны с близкими контактами с предыдущими пациентами. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

Из случаев, добавившихся в период с 11 по 12 сентября, два случая были связаны с ввезенными заболеваниями (Россия, Украина), семь случаев были связаны с контактами с предыдущими пациентами, один случай был связан с детским садом и четыре случая были связаны с семейными и рабочими контактами.

Под наблюдением Департамента здоровья в Пыхьяском регионе находится шесть действующих очагов: 16 случаев заболевания связаны с очагом "Нымме Калью", 10 - с клубным мероприятием 21 августа, 21 - с очагом в Gourmet Coffee и 7 - с "музыкальным" очагом.

Всего зафиксировано восемь случаев в связи со вспышкой вируса на рабочем месте.

По состоянию на сегодняшнее утро в очаге таллиннского детского сад числится всего восемь инфицированных, четверо из них дети и четверо взрослые (три учителя / помощника воспитателя и один родитель).

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального управления Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся 1004 человека, 184 из которых заболели.

Четыре новых положительных случая зафиксированы в Ида-Вирумаа и один - в Ляэне-Вирумаа. В трех случаях это тесные контакты предыдущих пациентов, а в двух случаях обстоятельства заражения еще не выяснены.

Всего в Восточном регионе насчитывается шесть активных вспышек, самая крупная из которых - на шахте "Эстония", с 57 пациентами.

С очагом коронавируса, привезенным из Соединенного Королевства связано 16 случаев заболевания, девять случаев связано с шахтой "Оямаа" и пять случаев - с Вируской тюрьмой. По состоянию на сегодняшнее утро девять человек (шесть сотрудников и три члена семьи) связаны с очагом, возникшим на рабочем месте в Кохтла-Ярве. С очагом на рабочем месте в Силламяэ связаны 10 человек (шесть сотрудников и четыре члена семьи) .

Идаское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает за 364 людьми, 68 из которых больны.

В Лыунаском регионе по состоянию на утро воскресенья - шесть очагов: семейная инфекция (шесть человек), день рождения в Выру (18 человек, один из которых находится в ведении Ляэнеского регионального управления), итальянский туристический очаг (девять больных, пятеро из них находятся в ведении Ляэнеского регионального управления), студенческий очаг (пять человек) и очаг Ораваской школы (6 человек в Вырумаа и Тартумаа).

Под контролем Лыунаского регионального управления находятся 323 человека, 39 из которых больны.