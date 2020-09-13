Жители Эстонии считают, что коронавирусные ограничения не нарушали прав человека

11 процентов всех респондентов считали, что чрезвычайное положение нарушило их права. Так ответили 14 процентов мужчин и 9 процентов женщин.

81 процент респондентов проведенного Turu-Uuringute AS опроса заявили, что с правами человека в стране все в порядке, 14 процентов пожаловались на нарушение их частной жизни или прав в социальных сетях, а 8 процентов признали, что сами нарушили чьи-то права человека. 57 процентов респондентов считают, что эстонская пресса уважает права человека в своей работе, а 23 процента убеждены, что это не так.

Согласно предыдущему проведенному в 2018 году опросу, 73 процента респондентов были удовлетворены ситуацией с правами человека. В 2016 году соответствующий процент составлял 68, а в 2012 году 54.

«Тем самым, можно подтвердить, что ситуация с правами человека в Эстонии по-прежнему очень хорошая, несмотря на особую ситуацию и то, что происходит в обществе», - сказал председатель Института прав человека Воотеле Хансен.