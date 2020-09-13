Вс, 13.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Жители Эстонии считают, что коронавирусные ограничения не нарушали прав человека

Жители Эстонии считают, что коронавирусные ограничения не нарушали прав человека

Inimtühi Tallinna Sadam eelmiste koroonapiirangute ajal.

ФОТО: Tairo Lutter

Исследование, проведенное по заказу Института прав человека, показывает, что по мнению 85 процентов жителей Эстонии ограничения, действовавшие во время чрезвычайного положения, не нарушили чьих-либо прав  человека.

11 процентов всех респондентов считали, что чрезвычайное положение нарушило их права. Так ответили 14 процентов мужчин и 9 процентов женщин.

81 процент респондентов проведенного Turu-Uuringute AS опроса заявили, что с правами человека в стране все в порядке, 14 процентов пожаловались на нарушение их частной жизни или прав в социальных сетях, а 8 процентов признали, что сами нарушили чьи-то права человека. 57 процентов респондентов считают, что эстонская пресса уважает права человека в своей работе, а 23 процента убеждены, что это не так.

Согласно предыдущему проведенному в 2018 году опросу, 73 процента респондентов были удовлетворены ситуацией с правами человека. В 2016 году соответствующий процент составлял 68, а в 2012 году 54.

«Тем самым, можно подтвердить, что ситуация с правами человека в Эстонии по-прежнему очень хорошая, несмотря на особую ситуацию и то, что происходит в обществе», - сказал председатель Института прав человека Воотеле Хансен.

Онлайн-опрос проводился 25-30 августа среди чуть более тысячи жителей Эстонии. В ходе опроса людям предлагалось оценить, нарушило ли чрезвычайное положение права людей в Эстонии, а также соблюдают ли и защищают ли в своей работе государственные учреждения, средства массовой информации и бизнес права человека. Кроме того, были изучены представления людей о том, защищает ли Конституция Эстонии их права и ценности и являются ли обязательства, предусмотренные Конституцией, важными для людей. Предыдущее подобное исследование проводилось в мае этого года.

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