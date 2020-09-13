Не справились с кризисом: владельцы популярного кейтерингового бизнеса спешно продали фирму

Окончательно Astri Grill подкосило апрельское закрытие торговых центров, но уже в начале марта, когда правительство посоветовало людям избегать торговых центров, бизнес, по словам бывшего главы компании Пеэтера Пыллумяэ, начал падать и быстро принес большие убытки.

«Новая ситуация привела к тому, что торговые центры стали значительно более консервативными; они начали испытывать опасения в отношении будущего, что сделало переговоры с арендодателями более напряженными», - добавил он.

В начале лета положение Astri Grill и всего сектора HoReCa было настолько нестабильным, что владельцы Astri Grill Ханнес Кирс и Маргит и Ингрид Пыллумяэ начали искать возможность быстро продать бизнес, и это им удалось, когда в конце концов был найден молодой предприниматель из Южной Эстонии Карл Нукка, чье сельскохозяйственное предприятие Sonus приобрело Astri Grill и изменил его название на Kaasamüük.

Акционерное общество Astri Grill управляло четырьмя заведениями общепита: пабом «7 päeva» в торговом центре Eeden, буфет-ресторанами «Melu» в центрах Lõunakeskus и Kvartal и «Aatrium Cafe» в торговом центре Lõunakeskus.