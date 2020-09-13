Коронапозитивный футболист "Нымме Калью" ездил в Венгрию на матч еврокубка

По данным Департамента здоровья, под наблюдением Пыхьяского регионального управления находятся шесть активных случаев, из которых 16 связаны с очагом "Нымме Калью", что на один больше, чем в начале недели.

Положительный тест на коронавирус сдал игрок, участвовавший в матче евросерии в Венгрии.

8 сентября в Таллинне тесты на коронавирус игроков "Калью", участвовавших в матче Венгрии, а также персонала клуба, дали отрицательный результат. 9 сентября команда вылетела чартерным рейсом в Венгрию, где 10 сентября прошла встреча еврокубка. Команда вернулась в Таллин 11 сентября чартерным рейсом и после въезда в страну прошла тест на коронавирус, один из тестов оказался положительным. 12 сентября у игрока, сдавшего положительный тест, был взят повторный тест, который также оказался положительным.

Из-за положительного результата теста люди, находившиеся с командой в Венгрии, должны провести следующие две недели, то есть до 25 сентября, в самоизоляции.