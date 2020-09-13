Коронапозитивный футболист "Нымме Калью" ездил в Венгрию на матч еврокубка

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1596 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, из которых 21 тест оказался положительным. Один из них связан с футбольным клубом «Нымме Калью», пишет Postimees.
По данным Департамента здоровья, под наблюдением Пыхьяского регионального управления находятся шесть активных случаев, из которых 16 связаны с очагом "Нымме Калью", что на один больше, чем в начале недели.
Положительный тест на коронавирус сдал игрок, участвовавший в матче евросерии в Венгрии.
8 сентября в Таллинне тесты на коронавирус игроков "Калью", участвовавших в матче Венгрии, а также персонала клуба, дали отрицательный результат. 9 сентября команда вылетела чартерным рейсом в Венгрию, где 10 сентября прошла встреча еврокубка. Команда вернулась в Таллин 11 сентября чартерным рейсом и после въезда в страну прошла тест на коронавирус, один из тестов оказался положительным. 12 сентября у игрока, сдавшего положительный тест, был взят повторный тест, который также оказался положительным.
Из-за положительного результата теста люди, находившиеся с командой в Венгрии, должны провести следующие две недели, то есть до 25 сентября, в самоизоляции.
У семи игроков, которые ранее дали положительный тест, последний день самоизоляции - 14 сентября, а у пяти игроков и одного сотрудника - 17 сентября.