На месте старого деревянного дома в Кадриорге может появиться современная застройка. Соседи против

Член Кадриоргского общества Свен-Олав Паавел рассказал, что большинство домов на улице Кёлери были построены в 1930-х годах и расположены в ряд, как кукольные домики. По словам Паавела, дом №15 был построен раньше и поэтому находится немного в стороне от других домов.

«В 2018 году была инициирована детальная планировка, были составлены эскиз, основной чертеж и пояснительная записка. Согласно им, новый дом - это современный вариант тех домов времен первой республики. Теперь летом застройщик подал заявку на расширение детальной планировки и подготовил новый эскиз и новую пояснительную записку», - сказал Павел, добавив, что по новому плану дом будет другим и намного более современным.

Павел добавил, что новый жилой дом будет на той же строительной линии, что и другие дома, и сильно изменит облик улицы.

"Я нахожу этот дом неподходящим, но вопрос не в том, нравится мне новая застройка или нет, потому что они все равно строятся. Но город предъявил ряд требований к детальной планировке, и в случае с этим новым эскизом она явно противоречит принципам», - сказал Павел.