На месте старого деревянного дома в Кадриорге может появиться современная застройка. Соседи против

В настоящее время в Кадриорге по адресу ул. Кёлери, 15 находится старый деревянный дом, но по плану там должна быть построена новая застройка, решенная в ключе, который не по душе местным жителям. Однако девелопер не понимает паники и уверяет, что запланированный на данный момент, возможно, и не будет построен, пишет новостной портал ERR.
Член Кадриоргского общества Свен-Олав Паавел рассказал, что большинство домов на улице Кёлери были построены в 1930-х годах и расположены в ряд, как кукольные домики. По словам Паавела, дом №15 был построен раньше и поэтому находится немного в стороне от других домов.
«В 2018 году была инициирована детальная планировка, были составлены эскиз, основной чертеж и пояснительная записка. Согласно им, новый дом - это современный вариант тех домов времен первой республики. Теперь летом застройщик подал заявку на расширение детальной планировки и подготовил новый эскиз и новую пояснительную записку», - сказал Павел, добавив, что по новому плану дом будет другим и намного более современным.
Павел добавил, что новый жилой дом будет на той же строительной линии, что и другие дома, и сильно изменит облик улицы.
"Я нахожу этот дом неподходящим, но вопрос не в том, нравится мне новая застройка или нет, потому что они все равно строятся. Но город предъявил ряд требований к детальной планировке, и в случае с этим новым эскизом она явно противоречит принципам», - сказал Павел.
Он объяснил, что согласно новому эскизу, деревья на участке, а также часть деревьев на каштановой аллее придется вырубить, но последнее не следует очевидным образом из общедоступных документов на сайте города. При этом изображений нового эскиза нет на странице города, сказал Павел, потому что девелопер только представил их соседям и разместил на своем сайте.