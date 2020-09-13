Вс, 13.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Глава турбюро: если государство не поможет, место эстонских турфирм займут иностранные
1

Глава турбюро: если государство не поможет, место эстонских турфирм займут иностранные

Бывший владелец Wris Айли Кягу.

ФОТО: Tairo Lutter

Если государство не придет на помощь, туристический сектор переместится за пределы Эстонии, предупредила Айли Кягу, член правления одного из старейших турагентств Эстонии Wris.

«Природа не терпит пустоты - иностранным поставщикам услуг очень легко захватить местный рынок туристических агентств и туроператоров, и, конечно же, тогда наша страна может не ждать от нас налоговых поступлений», - сказала Кягу Äripäev.

Кягу ждет со стороны государства понимания и помощи. По ее словам, необходимо такде, что сохранилась критически важная граница числа квалифицированных рабочих. 

То же самое сказал Тийт Пруули, который на этой неделе стал новым руководителем Союза турфирм Эстонии. По его оценке, без помощи туристический сектор страны окажется под угрозой разрушения, и места эстонских компаний будут заполнены иностранными туристическими компаниями.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back