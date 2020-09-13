Глава турбюро: если государство не поможет, место эстонских турфирм займут иностранные

«Природа не терпит пустоты - иностранным поставщикам услуг очень легко захватить местный рынок туристических агентств и туроператоров, и, конечно же, тогда наша страна может не ждать от нас налоговых поступлений», - сказала Кягу Äripäev.

Кягу ждет со стороны государства понимания и помощи. По ее словам, необходимо такде, что сохранилась критически важная граница числа квалифицированных рабочих.

То же самое сказал Тийт Пруули, который на этой неделе стал новым руководителем Союза турфирм Эстонии. По его оценке, без помощи туристический сектор страны окажется под угрозой разрушения, и места эстонских компаний будут заполнены иностранными туристическими компаниями.