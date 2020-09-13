Немецкий вирусолог предлагает изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Глава Института вирусологии Хендрик Штрек считает, что нельзя опираться только на число инфицированных - необходимо также учитывать летальные исходы, пишет Deutsche Welle.
Штрек видит необходимость в изменении стратегии борьбы против коронавируса. Об этом ученый, который возглавляет Институт вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета, заявил в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 13 сентября.
"При оценке ситуации мы не можем опираться только на число инфицированных", - убежден медик. В Европе, в частности в Германии, в последнее время количество заболевших снова растет, в то же время число летальных исходов существенно не увеличивается, отметил он.
"Мы не можем поставить жизнь на паузу"
"С социальной точки зрения бессимптомное течение - это не обязательно плохо, поскольку заболевание позволяет перенесшим его лицам хотя бы на некоторое время выработать иммунитет и не способствовать развитию пандемии, - считает Хендрик Штрек. - Мы не можем поставить жизнь на паузу".
Штрек также подчеркнул, что никто - ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи - не знают до конца правильного пути борьбы с нынешней пандемией. "Мы можем лишь предпринимать попытки и должны иметь право на ошибки", - указал эксперт.