Немецкий вирусолог предлагает изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Штрек видит необходимость в изменении стратегии борьбы против коронавируса. Об этом ученый, который возглавляет Институт вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета, заявил в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 13 сентября.

"При оценке ситуации мы не можем опираться только на число инфицированных", - убежден медик. В Европе, в частности в Германии, в последнее время количество заболевших снова растет, в то же время число летальных исходов существенно не увеличивается, отметил он.

"Мы не можем поставить жизнь на паузу"

"С социальной точки зрения бессимптомное течение - это не обязательно плохо, поскольку заболевание позволяет перенесшим его лицам хотя бы на некоторое время выработать иммунитет и не способствовать развитию пандемии, - считает Хендрик Штрек. - Мы не можем поставить жизнь на паузу".