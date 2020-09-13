Еврокомиссия планирует дополнительно ужесточить нормы по выбросам CO2 для автомобилей

Предыдущий план предусматривал к 2030 году сокращение выбросов CO2 автомобилями на 37,5% по сравнению с уровнем 1990 года, а новый план поднимает планку сокращения до 50%, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

Средства массовой информации сообщили на этой неделе, что Еврокомиссия планирует на следующей неделе представить предложения по ужесточению климатической политики, в том числе по значительно большему снижению выбросов CO2 к 2030 году, чем было согласовано в предыдущих договоренностях: с 40% от уровня 1990 года до 55%.