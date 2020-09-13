Вс, 13.09.2020
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Еврокомиссия планирует дополнительно ужесточить нормы по выбросам CO2 для автомобилей

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ФОТО: Meelis Meilbaum

Европейская комиссия в рамках своей новой климатической политики составила рекомендации, согласно которым выбросы углекислого газа автомобилями должны будут сокращаться еще быстрее, чем планировалось ранее, пишет Rus.ERR.

Предыдущий план предусматривал к 2030 году сокращение выбросов CO2 автомобилями на 37,5% по сравнению с уровнем 1990 года, а новый план поднимает планку сокращения до 50%, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

Средства массовой информации сообщили на этой неделе, что Еврокомиссия планирует на следующей неделе представить предложения по ужесточению климатической политики, в том числе по значительно большему снижению выбросов CO2 к 2030 году, чем было согласовано в предыдущих договоренностях: с 40% от уровня 1990 года до 55%.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, такие ограничения будут означать радикальную реструктуризацию транспортного сектора, и добиться поставленных целей можно будет только за счет еще более быстрого внедрения электромобилей.

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