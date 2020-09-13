Теннисистка Наоми Осака стала победительницей US Open.

"Это был тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была помоложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше чем за час, поэтому мне было нужно отказаться от негативных мыслей", - приводит слова победительницы The Guardian.