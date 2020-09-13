Два игрока маардуской футбольной команды заразились коронавирусом

За день до этого, 10 сентября один из двух игроков, сдавших положительную пробу, участвовал во встрече Первой лиги с футбольным клубом "Пярну".

Игроки и персонал клуба "Маарду" теперь должны провести две недели в самоизоляции, что означает, что намеченные ранее на 17 и 20 сентября матчи с их участием будут перенесены.

Находившиеся 10 сентября на поле игроки "Пярну" также должны отправиться на карантин, что ставит под вопрос назначенный на 17 сентября матч Первой лиги.

Судейской бригаде, обслуживавшей матч 10 сентября между "Маарду" и "Пярну", футбольный союз пока новых распоряжений не давал.