Два игрока маардуской футбольной команды заразились коронавирусом

У двух игроков Маардуской городской команды, выступающей в Первой лиге чемпионата Эстонии по футболу, тест на коронавирус, взяятый 11 сентября, оказался положительным, пишет Postimees.
За день до этого, 10 сентября один из двух игроков, сдавших положительную пробу, участвовал во встрече Первой лиги с футбольным клубом "Пярну".
Игроки и персонал клуба "Маарду" теперь должны провести две недели в самоизоляции, что означает, что намеченные ранее на 17 и 20 сентября матчи с их участием будут перенесены.
Находившиеся 10 сентября на поле игроки "Пярну" также должны отправиться на карантин, что ставит под вопрос назначенный на 17 сентября матч Первой лиги.
Судейской бригаде, обслуживавшей матч 10 сентября между "Маарду" и "Пярну", футбольный союз пока новых распоряжений не давал.
"В связи с этим случаем очень важно подчеркнуть, что участвовать в тренировках или играх, если у вас есть какие-либо симптомы, указывающие на коронавирус, нельзя. В этом случае вы должны оставаться дома, избегать контактов и проконсультироваться с семейным врачом, а также информировать и клуб, и футбольный союз», - сказал глава кризисной комиссии Эстонского футбольного союза Вейко Соо.