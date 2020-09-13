В Минске начались массовые задержания участников акции оппозиции. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В воскресенье, на 36-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси, в Минске и других городах страны снова прошли массовые акции протеста. Демонстрация в столице страны, которую на этот раз назвали "Марш героев", попыталась дойти до резиденции президента, но была остановлена милицией.

Многотысячная колонна демонстрантов подошла к поселку Дрозды на окраине Минска, где находится резиденция Лукашенко, и остановилась перед мощным милицейским заслоном на проспекте Победителей примерно в километре от президентского комплекса.

Постояв перед кордоном, протестующие около шести вечера по местному времени развернулись и пошли обратно в центр. По пути к центру основная масса демонстрантов, судя по видео с места событий, разошлась.

Белорусские силовики не нападали на основную колонну демонстрантов в Минске, но избивали и задерживали людей до, во время и после "Марша героев" - как вблизи маршрута марша, так и в других местах столицы. Счет задержанным идет на сотни.

МВД Беларуси сообщило, что к концу дня в Минске были задержаны более 400 человек. "Силовики сегодня активно дробят колонны протестующих, не давая им собраться в одной точке", - писал портал Tut.by о происходящем в столице.

Пресса со ссылкой на очевидцев сообщала о выстреле или выстрелах в районе противостояния демонстрантов и милиции.

Позже МВД Беларуси сообщило в своем официальном телеграм-канале, что сотрудник силовых органов произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья "для пресечения незаконных действий" демонстрантов. Обстоятельства, при которых это произошло, милиция описывает так: "Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить".

Позже в интернете появилось видео, на котором человек в одежде без различимых опознавательных знаков, участвующий в преследовании протестующих, стреляет в воздух из ружья. Колонны демонстрантов в кадре нет: дело происходит где-то в другом месте.

Задержания перед началом акции

Милиция и неизвестные люди в масках в разных местах столицы начали избивать и задерживать протестующих, которые группами и колоннами шли к местам сбора перед маршем.

Несмотря на задержания, в центре Минска на проспекте Машерова собрались десятки тысяч протестующих. Они отправились огромной, растянувшейся примерно на два километра колонной в Дрозды - это фешенебельный поселок на окраине Минска, где расположена одна из резиденций президента Лукашенко и дома некоторых членов руководства Беларуси.

Возле городской резиденции Лукашенко - Дворца независимости - был припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже, сообщает Интерфакс.

Марш на Дрозды

Призыв в это воскресенье пойти маршем в Дрозды появился перед самым началом шествия, утром в воскресенье, в оппозиционных телеграм-каналах.

Помимо столицы, акции протеста в воскресенье прошли в Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Полоцке, Лиде и других городах страны. Судя по видео в соцсетях, это, как правило, относительно небольшие акции численностью в несколько сотен, изредка несколько тысяч человек.

В Бресте несколько сотен демонстрантов заблокировали один из главных перекрестков в центре города, после чего их разгоняли при помощи водомета. Демонстранты, убежав с перекрестка, тут же собрались снова и прошли колонной по улице, но когда они начали расходиться, силовики стали их преследовать и задерживать.

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которую участники протестов считают избранным президентом, перед маршем записала новое обращение в поддержку демонстрантов.

"Я знаю, что в воскресенье планируется "Марш героев", в 14 часов, в Минске и регионах, и я всех поддерживаю, кто планирует туда прийти", - сказала Тихановская.

Тихановская находится в Литве, куда ее вывезли спецслужбы Беларуси.

Накануне в Минске прошел "женский марш", который, как и воскресная общая манифестация, уже стал традиционным. По ходу марша и после него были задержаны десятки участниц.

Как пишут белорусские оппозиционные издания, в этот раз на марш пришло больше минчанок, чем в прошлую субботу - портал tut.by дает приблизительную оценку в 10 тысяч. Журналисты связывают это с арестом на этой неделе лидера протестов Марии Колесниковой.

Колесникова была похищена неизвестными 7 сентября и нашлась только в среду, 9-го сентября. Выяснилось, что спецслужбы вывезли ее и двух ее соратников на границу с Украиной.

Колесникова порвала паспорт и отказалась пересекать границу, после чего была официально арестована по подозрению в "публичных призывах к захвату государственной власти".

В субботу адвокат Колесниковой сообщил прессе, что ее перевезли в следственный изолятор в город Жодино недалеко от Минска.

Из семи членов президиума созданного в середине августа Координационного совета оппозиции шестеро, в том числе Колесникова, арестованы белорусскими властями.

На свободе - только нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич. После того, как на этой неделе к ней пришли с обыском, у нее дома, защищая от ареста, начали дежурить дипломаты европейских стран.

Тактика силовиков

Министерство внутренних дел Беларуси объявило, что на акциях в субботу были задержаны 114 человек. МВД утверждает, что в акциях протеста участвовали "не более 1700 человек", тогда как в проправительственных митингах приняли участие более 50 тысяч.

В последние недели белорусские силовики, как правило, не пытаются разгонять большие акции протеста с самого начала, а начинают преследовать, избивать и задерживать протестующих, когда они небольшими группами расходятся после окончания акции.

При этом в избиениях и задержаниях участвуют люди без опознавательных знаков и часто даже без формы, но в балаклавах и с дубинками. Протестующие пытаются срывать маски и балаклавы, чтобы опознать нападающих.

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых Александр Лукашенко, по версии подконтрольного ему центризбиркома, в шестой раз избрался президентом страны, собрав около 80% голосов.

Однако сразу после оглашения предварительных итогов выборов в стране вспыхнули массовые протесты. Протестующие, опираясь на многочисленные свидетельства и собственный частичный подсчет, говорят, что результаты грубо фальсифицированы.

Часть белорусских оппозиционеров считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, часть - что истинные результаты голосования установить невозможно, и страна нуждается в новых, честных выборах.