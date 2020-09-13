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В воскресенье, на 36-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси, в Минске и других городах проходит акция протеста, которое на этот раз назвали "Марш героев". По сообщениям из белорусской столицы, силовики начали задерживать протестующих еще до начала марша.

В воскресенье, на 36-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси, в Минске и других городах проходит акция протеста, которое на этот раз назвали "Марш героев". По сообщениям из белорусской столицы, силовики начали задерживать протестующих еще до начала марша.

У гостиницы "Ренессанс" на проспекте Дзержинского в Минске милиция и неизвестные люди в масках начали избивать и задерживать протестующих, которые относительно небольшой колонной шли к месту сбора перед маршем.

Официальный представитель МВД Минска Наталья Ганусевич подтвердила Интерфаксу, что на проспекте Дзержинского проводились задержания. "Задержаны не менее 10 человек", - сказала она, добавив, что "движение на проспекте Дзержинского пришлось перекрывать из-за того, что протестующие неуправляемой толпой выбегали на проезжую часть". "Это было сделано ради их безопасности", - сказала она.

Возле городской резиденции Лукашенко - Дворца независимости припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже, сообщает Интерфакс.

Перед самым началом марша, утром в воскресенье, оппозиционные телеграм-каналы призвали протестующих пойти колонной в Дрозды - это элитарный дачный поселок под Минском, где расположена резиденция президента Лукашенко и дома некоторых членов белорусского руководства.

По сообщениям белорусских оппозиционеров, задержаны уже десятки человек. Точное число задержанных пока неизвестно.

"Силовики сегодня активно дробят колонны протестующих, не давая им собраться в одной точке", - пишет портал Tut.by о происходящем в Минске.

Помимо столицы, акции протеста в воскресенье проходят в Гродно, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Лиде и других городах страны. Судя по видео в соцсетях, это, как правило, относительно небольшие акции численностью в несколько сотен человек.

Обращение Тихановской

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которую участники протестов считают избранным президентом, перед маршем записала новое обращение в поддержку демонстрантов.

"Я знаю, что в воскресенье планируется "Марш героев", в 14 часов, в Минске и регионах, и я всех поддерживаю, кто планирует туда прийти", - сказала Тихановская.

Марш женщин 12 сентября в Минске EPA МВД Беларуси утверждает, что субботняя акция протеста собрала "не более 1700 человек"

Тихановская находится в Литве, куда ее вывезли спецслужбы Беларуси.

Накануне в Минске прошел "женский марш", который, как и воскресная общая манифестация, уже стал традиционным. По ходу марша и после него были задержаны десятки участниц.

Как пишут белорусские оппозиционные издания, в этот раз на марш пришло больше минчанок, чем в прошлую субботу - портал tut.by дает приблизительную оценку в 10 тысяч. Журналисты связывают это с арестом на этой неделе лидера протестов Марии Колесниковой.

Колесникова была похищена неизвестными 7 сентября и нашлась только в среду, 9-го сентября. Выяснилось, что спецслужбы вывезли ее и двух ее соратников на границу с Украиной.

Александр Лукашенко, совещание 12 сентября 2020 г EPA Александр Лукашенко в субботу провел очередное совещание с силовиками

Колесникова порвала паспорт и отказалась пересекать границу, после чего была официально арестована по подозрению в "публичных призывах к захвату государственной власти".

В субботу адвокат Колесниковой сообщил прессе, что ее перевезли в следственный изолятор в город Жодино недалеко от Минска.

Из семи членов президиума созданного в середине августа Координационного совета оппозиции шестеро, в том числе Колесникова, арестованы белорусскими властями.

На свободе - только нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич. После того, как на этой неделе к ней пришли с обыском, у нее дома, защищая от ареста, начали дежурить дипломаты европейских стран.

Министерство внутренних дел Беларуси объявило, что на акциях в субботу были задержаны 114 человек.

МВД утверждает, что в акциях протеста участвовали "не более 1700 человек", тогда как в проправительственных митингах приняли участие более 50 тысяч.

В последние недели белорусские силовики, как правило, не пытаются разгонять большие акции протеста с самого начала, а начинают преследовать, избивать и задерживать протестующих, когда они небольшими группами расходятся после окончания акции.

При этом в избиениях и задержаниях участвуют люди без опознавательных знаков и часто даже без формы, но в балаклавах и с дубинками. Протестующие пытаются срывать маски и балаклавы, чтобы опознать нападающих.

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых Александр Лукашенко, по версии подконтрольного ему центризбиркома, в шестой раз избрался президентом страны, собрав около 80% голосов.

Однако сразу после оглашения предварительных итогов выборов в стране вспыхнули массовые протесты. Протестующие, опираясь на многочисленные свидетельства и собственный частичный подсчет, говорят, что результаты грубо фальсифицированы.

Часть белорусских оппозиционеров считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, часть - что истинные результаты голосования установить невозможно, и страна нуждается в новых, честных выборах.

В субботу были задержаны десятки участниц "женского марша" EPA В субботу были задержаны десятки участниц "женского марша"