Военные и бронетехника снова стянуты в центр Минска. Начались массовые задержания участников акции оппозиции

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в нее вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ "Корона".

Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны. Еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

Наиболее многочисленная группа движется со стороны Немиги в направлении дворца спорта. В ней, как отмечают очевидцы, насчитывается порядка двух тысяч человек. Люди стараются не рассредоточиваться по улице, а держаться вместе, дожидаясь отстающих.

Люди заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Полицию усилили военные. Они вооружены автоматами Калашникова, одеты в каски и бронежилеты. В руках у некоторых из них красно-зеленые флаги (государственный флаг, используют сторонники Александра Лукашенко).

Возле городской резиденции Лукашенко припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже. Площадь государственного флага возле дворца оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивают колючую проволоку.

В Минске начались массовые задержания участников предстоящей акции оппозиции, которые протестуют против результатов выборов президента Белоруссии. Сотрудники силовых структур попытались задержать протестующих в районе Грушевки, однако те сомкнулись в колонну и взялись за руки. Сотрудники правоохранительных органов расселись по микроавтобусам и уехали.

Сотрудники силовых структур препятствуют движению участников несанкционированной акции в Минске к элитному коттеджному поселку Дрозды, где проживает руководство страны.

Как сообщают очевидцы, колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка десяти таких автобусов.

Очевидцы также сообщают, что у оцепления рядом с поселком Дрозды раздались выстрелы в воздух. Это произошло после того, как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать. Информации о характере оружия и пострадавших нет.

Позднее в ГУВД Мингорисполкома опровергли информацию очевидцев о том, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух у поселка Дрозды в Минске, где собралась многотысячная колонна протестующих. "Оружие не применялось", - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье, добавив, что "ситуация остается контролируемой".

Кроме того, происходят задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.