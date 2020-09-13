Военные и бронетехника снова стянуты в центр Минска. Начались массовые задержания участников акции оппозиции
На проспекте Независимости в центре Минска уже собрались около ста тысяч участников несанкционированного оппозиционного марша, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.
Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в нее вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ "Корона".
Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны. Еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.
Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.
Наиболее многочисленная группа движется со стороны Немиги в направлении дворца спорта. В ней, как отмечают очевидцы, насчитывается порядка двух тысяч человек. Люди стараются не рассредоточиваться по улице, а держаться вместе, дожидаясь отстающих.
Люди заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.
Полицию усилили военные. Они вооружены автоматами Калашникова, одеты в каски и бронежилеты. В руках у некоторых из них красно-зеленые флаги (государственный флаг, используют сторонники Александра Лукашенко).
Возле городской резиденции Лукашенко припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже. Площадь государственного флага возле дворца оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивают колючую проволоку.
В Минске начались массовые задержания участников предстоящей акции оппозиции, которые протестуют против результатов выборов президента Белоруссии. Сотрудники силовых структур попытались задержать протестующих в районе Грушевки, однако те сомкнулись в колонну и взялись за руки. Сотрудники правоохранительных органов расселись по микроавтобусам и уехали.
Сотрудники силовых структур препятствуют движению участников несанкционированной акции в Минске к элитному коттеджному поселку Дрозды, где проживает руководство страны.
Как сообщают очевидцы, колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка десяти таких автобусов.
Очевидцы также сообщают, что у оцепления рядом с поселком Дрозды раздались выстрелы в воздух. Это произошло после того, как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать. Информации о характере оружия и пострадавших нет.
Позднее в ГУВД Мингорисполкома опровергли информацию очевидцев о том, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух у поселка Дрозды в Минске, где собралась многотысячная колонна протестующих. "Оружие не применялось", - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье, добавив, что "ситуация остается контролируемой".
Кроме того, происходят задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.
Как пишет tut.by, колонну из нескольких сотен человек остановили силовики у моста в начале проспекта Дзержинского, где стояло несколько автозаков, микроавтобусов. Часть участников акции задержали, кому-то удалось убежать.
Силовики были в балаклавах и лемах, защитной экипировке. Задержанных увели в микроавтобусы без номеров. По словам очевидцев, задержали более 20 человек.
Всего порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.
"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.
По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.
"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.
По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.
"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.
По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.
"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.
По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.
"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.
По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Позднее наблюдатели сообщили, что задержаны в общей сложности до 50 человек.
В Минске в воскресенье семь станций метро закрыты на вход и выход: это "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".
Между тем один из трех белорусских операторов связи А1 сообщил, что мобильный интернет в Минске будет работать с ограничениями по требованию государственных органов.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукаенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.
Минск. Так выглядели задержания на улице Мельникайте.— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Фото: Ольга Шукайло, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/ZDJcjmpqy7
Массовые задержания около гостиницы Ренессанс. Девушки плачут и просят у силовиков не задерживать мужчин. В ответ на это девушек тоже отводят в бусы pic.twitter.com/h617GXxHGS— Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020
What's up, Sasha? We're coming for you! pic.twitter.com/Yz0XP5JTYL— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2020