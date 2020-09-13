Дочерняя компания Ryanair закрывает базу в Германии: работы лишатся 150 человек

В целом этот шаг затронет около 150 сотрудников. Однако им была предоставлена возможность подать заявление на работу в другую авиакомпанию или в другое место в Ryanair Group. Тем не менее, некоторые сотрудники все еще будут бороться с этими изменениями обстоятельств.