Вс, 13.09.2020
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Борис Тух
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Дочерняя компания Ryanair закрывает базу в Германии: работы лишатся 150 человек

Niki Lauda poseerib Laudamotioni lennuki ees.

ФОТО: ROLF VENNENBERND/AFP

Австрийская авиакомпания Lauda закрывает свою базу в аэропорту Дюссельдорфа. Лоукостер уезжает из немецкого города из-за проблем с тарифами. Компания-учредитель оператора, Ryanair, заявила на этой неделе, что перевозчик прекратит предлагать полеты из аэропорта Дюссельдорфа с окончанием летнего графика полетов, пишет Simpleflying.

Ryanair обвиняет в закрытии руководство аэропорта Дюссельдорфа. Авиакомпания заявила, что хаб отказался снизить комиссию. Кроме того, оператор аэропорта Acciona попросил увеличить комиссию на 30%.

В целом этот шаг затронет около 150 сотрудников. Однако им была предоставлена возможность подать заявление на работу в другую авиакомпанию или в другое место в Ryanair Group. Тем не менее, некоторые сотрудники все еще будут бороться с этими изменениями обстоятельств.

Закрытие базы в Дюссельдорфе - лишь одно из многих в этом году. Глобальный коронакризис продолжает создавать суровые условия для получения прибыли перевозчиками.

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