Потребительские кредиты в Эстонии самые дорогие в Европе

Так, в июле этого года кредиты со сроком погашения до одного года в Эстонии выдавались в среднем под 17,7% годовых, а со сроком погашения от одного года до пяти лет - под 17,5%. Выше были ставки только в Латвии: 19,8% и 16,8%, соответственно.