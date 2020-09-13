Потребительские кредиты в Эстонии самые дорогие в Европе

Процентные ставки, по которые действующие в Эстонии банки выдают потребительские кредиты, одни из самых высоких в Европе. Банки обосновывают это слабой конкуренцией и малым размером рынка, в связи с чем снижение ставок в ближайшее время не ожидается, пишет Rus.ERR.
Согласно статистике Европейского центрального банка, самые дорогие потребительские кредиты в Европе выдаются в Эстонии и Латвии.
Так, в июле этого года кредиты со сроком погашения до одного года в Эстонии выдавались в среднем под 17,7% годовых, а со сроком погашения от одного года до пяти лет - под 17,5%. Выше были ставки только в Латвии: 19,8% и 16,8%, соответственно.