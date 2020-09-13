Картина дня: новая Великая депрессия, невзгоды кейтеринговой фирмы и акция в поддержку белорусов

В Эстонии за сутки выявлен еще 21 новый случай заражения COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1596 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, из них 21 тест оказался положительным. По данным регистра населения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа. Читать далее...

Не справились с кризисом: владельцы популярного кейтерингового бизнеса спешно продали фирму

Предприятие Astri Grill этим летом было выставлено на продажу , поскольку владельцы кейтерингового бизнеса, который работал с 1991 года и к настоящему времени имеет задолженность по налогам, предпочли выйти из увядающего сектора общепита. Читать далее...

Глава турбюро: если государство не поможет, место эстонских турфирм займут иностранные

Если государство не придет на помощь, туристический сектор переместится за пределы Эстонии, предупредила Айли Кягу, член правления одного из старейших турагентств Эстонии Wris. Читать далее...

ООН предупреждает: пандемия коронавируса приведет к повторению Великой депрессии

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН. Читать далее...

"Худшее впереди": Как Европа выходит из коронакризиса

Европейцы быстрее американцев справились с первой волной пандемии коронавируса, что дает второй по размерам в мире экономике ЕС шанс сократить разрыв с безусловным лидером - США. Страны Старого Света одна за другой пересматривают мрачные оценки и прогнозы и рапортуют о восстановлении, однако экономисты предупреждают, что рывок может оказаться фальстартом. Читать далее...

Врачи объяснили, каким может быть возможное совместное действие коронавируса и гриппа

Одновременное распространение коронавируса и гриппа может создать перегрузки в системе здравоохранения, а одновременное заражение ими чревато осложнениями для организма. Читать далее...

Немецкий вирусолог предлагает изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Глава Института вирусологии Хендрик Штрек считает, что нельзя опираться только на число инфицированных - необходимо также учитывать летальные исходы. Читать далее...

Американские вертолеты проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

Сегодня на авиабазу Эмари прибывают американские вертолеты UH-60 Black Hawk - их можно будет заметить на следующей неделе в районе авиабазы ​​Эмари, центрального полигона и окрестностях Тапа. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В парке Таммсааре собирают подписи в поддержку репрессированных Белоруссии

В воскресенье в таллиннском парке Таммсааре все желающие могут написать слова поддержки на открытках, которые будут отправлены арестованным и репрессированным в Белоруссии. Читать далее...

На месте старого деревянного дома в Кадриорге может появиться современная застройка. Соседи против