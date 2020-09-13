Два человека погибли в Ида-Вирумаа с начала года из-за семейного насилия

В беседах с пострадавшими от семейного насилия женщинами выясняется, что они чувствуют себя покинутыми в своей беде и не знают, куда обращаться за помощью, тем более что склонные к насилию мужчины часто являются искусными манипуляторами.

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом социального страхования и Eesti Energia запустил информационную кампанию "Я - мужчина, я не бью", направленную на повышение сознательности представителей мужского пола.

Концерн Eesti Energia привлекли к проведению кампании потому, что в Ида-Вирумаа очень много мужчин работает в сланцевой промышленности.