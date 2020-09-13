Вс, 13.09.2020
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Петер Зашев
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  • Два человека погибли в Ида-Вирумаа с начала года из-за семейного насилия

Два человека погибли в Ида-Вирумаа с начала года из-за семейного насилия

Vägivald. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm

Из всех уездов Эстонии проблема семейного насилия наиболее остро стоит в Ида-Вирумаа, где с начала в семейных конфликтах лишились жизни два человека, пишет Rus.ERR.

В беседах с пострадавшими от семейного насилия женщинами выясняется, что они чувствуют себя покинутыми в своей беде и не знают, куда обращаться за помощью, тем более что склонные к насилию мужчины часто являются искусными манипуляторами.

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом социального страхования и Eesti Energia запустил информационную кампанию "Я - мужчина, я не бью", направленную на повышение сознательности представителей мужского пола.

Концерн Eesti Energia привлекли к проведению кампании потому, что в Ида-Вирумаа очень много мужчин работает в сланцевой промышленности.

В полиции между тем считают, что для борьбы с семейным насилием необходимо пересмотреть алкогольную политику

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