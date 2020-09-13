Вс, 13.09.2020
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  • Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с Днем пожилых людей

Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с Днем пожилых людей

Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Премьер-министр Юри Ратас пожелал всем хорошего Дня пожилых людей.

«Сегодня мы по-разному можем сделать так, чтобы глаза наших бабушек и дедушек засияли, а сердца улыбались. Еще лучше, если мы будет ценить и беречь их всем сердцем и все последующие дни, - написал Ратас в социальных сетях. - В наше время в общении с бабушками и дедушками мы должны помнить на каждом шагу, как можно защитить их от коронавируса».

День пожилых людей — государственный знаменательный день, который отмечается во второе воскресенье сентября с 2010 года, чтобы поблагодарить и воздать должное бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, заботу и любовь.

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