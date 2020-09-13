Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с Днем пожилых людей

«Сегодня мы по-разному можем сделать так, чтобы глаза наших бабушек и дедушек засияли, а сердца улыбались. Еще лучше, если мы будет ценить и беречь их всем сердцем и все последующие дни, - написал Ратас в социальных сетях. - В наше время в общении с бабушками и дедушками мы должны помнить на каждом шагу, как можно защитить их от коронавируса».