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Основатель Фонда борьбы с коррупцией лежит в больнице, "повар Путина" требует с ФБК десятки миллионов рублей - как в таких условиях продолжают работать соратники Алексея Навального?

"Было очень тихо, просто висела тишина", - так вспоминают сотрудники Фонда борьбы с коррупцией день в офисе, когда отравили Алексея Навального. Основатель ФБК лежит в больнице, "повар Путина" требует с фонда десятки миллионов рублей... Как в таких условиях продолжают работать борцы с коррупцией?

"Дня два я не могла монтировать совсем, - говорит монтажер ФБК Александра Дубровская про ролик о поездке Навального в Новосибирск. - Мне кажется, у всех было какое-то адское состояние".

Утром 20 августа Александру разбудила мама, прочитавшая новости. "До меня плохие новости доходят долго, у меня стадия отрицания длинная, - вспоминает Александра. - Всех догнало, когда пришли в офис, встретились, и такие: о чем говорить, когда нечего говорить?"

Видео, в котором Алексей еще здоров и бодр, выпустили уже тогда, когда он лежал в искусственной коме в берлинской клинике "Шарите".

Все как раньше, только без Алексея

Директор ФБК Иван Жданов 20 августа в офис не поехал, сразу рванул в аэропорт. "Самое неприятное было лететь три с половиной часа в Омск - информации нет, связи нет, неопределенность - летишь и не знаешь, что там. Приземлился, обновляешь телефон - это был момент стресса. А в Омске у меня не было времени для переживания совершенно", - рассказывает он.

ФБК не впервые остался без своего лидера: Навального много раз отправляли под арест - на 15, 30, на 50 суток - за нарушения на митингах. Но даже к арестованным могут пускать гостей. Ситуация, когда Навальный даже издалека не может давать коллегам советов и принимать решений, сложилась впервые.

"Конечно, это не похоже на домашний арест, - говорит пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, вспоминая дело "Ив Роше" против Алексея и его брата Олега. В 2014 году Навальный провел 242 дня в изоляции и с запретом на общение с посторонними. - Тогда какая-то связь была через Юлю (Навальную, жену Алексея - Би-би-си). И на спецприемник мало похоже. Когда он сидел, мы к нему каждый день по нескольку человек ходили".

"Все как работало, так и работает, просто не хватает Алексея как ведущего лица, который придумает еще десять идей, пока мы работаем, - говорит Жданов. - Он - лицо всех наших организаций, но он не занимается кадровыми вопросами или микроменеджментом, он не следит, какие расследования готовятся в регионах".

офис ФБК BBC Сейчас команда Навального переживает, как бы не разочаровать своего лидера, когда он придет в себя

Лично Навальный традиционно вовлечен, в первую очередь, в расследования коррупции, а также в видеопродакшн своего YouTube-канала: он сам пишет сценарии к видео, опираясь на фактуру отдела расследований.

Навальный важен для отдела расследований как стратег, уточняет расследователь ФБК Георгий Албуров: именно он выбирает, у кого стоит искать несоразмерную заработку роскошь.

Так было, например, с сенатором Клишасом, в 2018 году предложившим целый пакет ограничений свободы в интернете: именно Алексей, по словам Албурова, предложил поискать собственность у сенатора. ФБК тогда опубликовал расследование о Клишасе, в котором рассказывалось о недвижимости в России и Швейцарии и незадекларированном "майбахе", за которым числилась сотня штрафов.

"У него хорошее понимание бизнес-процессов, кто с кем какие схематозы может мутить, и он подсказывает, в какую сторону стоит копать", - говорит Албуров о Навальном.

Но добавляет, что постоянное руководство ему самому уже не нужно: "Я работаю с Алексеем девять лет и понимаю, что бы он хотел видеть и в каком виде, что бы он сказал и в каком случае". Албуров пришел еще в проект "Роспил", который Навальный основал в 2011 году.

Сейчас сценарии к видео пишет Кира Ярмыш вместе с отделом расследований, который возглавляет Мария Певчих.

Раньше ФБК никогда не раскрывало имени Марии, сама она предпочитает быть непубличным человеком. Но на днях МВД на транспорте начало искать ее в связи с отравлением Навального, а провластные медиа начали обвинять ее в причастности к этим событиям: якобы она летела из Томска одним самолетом с Алексеем.

В ФБК это опровергают. "Медуза" выяснила, что за прошедшие недели с Певчих не связывалась полиция, а из России ее выпустили без проблем.

Сама Мария по-прежнему не дает комментариев СМИ.

Сейчас сотрудники ее отдела продолжают развивать старые наработки - "кейсы на конвейере", говорит Албуров: все как раньше, только без Алексея.

Желтые уточки в "Озере"

Переговорки в офисе ФБК называются "Сосны" и "Озеро" - в честь дачных кооперативов питерских чиновников и приближенных к власти бизнесменов, расследования о роскошной недвижимости и бизнесе которых регулярно выпускает фонд. Переговорка "Озеро" даже украшена портретами этих людей.

На подоконниках и столах желтые резиновые уточки - их часто дарят сотрудникам в честь того самого "домика для уточки", который ФБК у тогда еще премьер-министра Дмитрия Медведева нашел в шикарном поместье.

На пуфиках, диванах, за белыми столами сидят сотрудники, сосредоточенно уткнувшись в ноутбуки. У монтажеров самые модные, геймерские кресла, которые уменьшают вред от долгого сидения. У дизайнеров на стене доска с надписями "Хватит смотреть в стол, пора писать бриф" и "У меня нет цензурных формулировок сейчас".

В ФБК также работают юристы, помогающие в судах и избирательных кампаниях, айтишники, противостоящие кибератакам на ресурсы фонда, монтажеры, создающие видеоролики по итогам расследований, дизайнеры и социологи.

Со старого юрлица ФБК недавно перешел на новое - из-за проигранного иска "повару Путина" Евгению Пригожину. Суд решил, что в видеоролике о работе связанной с Пригожиным компании "Московский школьник" содержатся порочащие сведения.

Платить 29 млн Пригожину в ФБК не хотят и не могут, таких денег у фонда нет. Суд также решил, что по 29 млн рублей Пригожину должны лично Навальный и юрист Любовь Соболь.

ФБК существует за счет краудфандинга - на старое юрлицо были оформлены 7 тыс. ежемесячных пожертвований. В июле Навальный призвал перевести подписку на новое юридическое лицо, и число ежемесячных пожертвований выросло до 18,6 тыс.

"Чем больше нас пытаются задушить, тем больше у нас поддержки", - говорит Жданов. Подавляющая часть пожертвований - мелкие, от пятисот до 1,5 тыс. рублей, чему директор ФБК очень рад: "Мы принципиально хотели, чтобы у ФБК не было крупных доноров: иначе прогнозируемость никакая, важны именно регулярные мелкие жертвователи".

Пожертвования приходят на рублевый счет организации: после того, как минюст признал ФБК иностранным агентом, Навальный сказал в интервью немецкой DW, что "абсолютно уверен" в отсутствии иностранного финансирования. По его словам, команда "много времени и сил потратила на то, чтобы никогда не получать ни копейки из-за границы".

Но лазейка для финансирования из-за пределов России все же есть - для штабов. Через биткоин-кошелек, указанный на официальных ресурсах Навального, его организация в 2019 году получила 5% от общей суммы пожертвований, говорится в ее отчете. С конца 2016 года, когда команда Навального завела первый биткоин-кошелек, на него пришло более 650 биткоинов, еще 72 биткоина пришло на кошелек, открытый в октябре 2017 года после ареста Леонида Волкова (тогда у организации не было доступа к первому кошельку).

Если переводить эти цифры в доллары по курсу на момент переводов, получится 4,06 млн долларов.

пожертвования BBC

Никаких загадочных закономерностей в этих переводах Би-би-си не обнаружила: большая часть переводов (80%) произведена на суммы не более 0,025 биткоина (19 тыс. рублей по нынешнему курсу), а медианное значение всех переводов, - 0,004 биткоина (3 тыс. рублей).

Хотя организация и получила несколько крупных переводов, большая часть из них, по словам Волкова - это выведенные им самим на биткоин-кошелек пожертвования с аккаунта на PayPal. В последние месяцы пожертвования на биткоин-кошельки Навального значительно сократились.

В 2019 году на пожертвованиях ФБК собрала 82,3 млн руб., потратила - 63,5 млн. Еще 191 млн рублей собрала сеть региональных штабов Навального: из них на зарплаты в прошлом году потратили 80,9 млн, на аренду ушло 18,8 млн, на налоги - 28,2 млн.

У 39 штабов Навального в регионах есть и крупные спонсоры, рассказывает курирующий их работу Леонид Волков: иногда это местные бизнесмены, которые помогают конкретному штабу и делают это в основном анонимно. Но основа бюджета штабов - тоже мелкие пожертвования, подчеркивает Волков.

Штабы ведут избирательные кампании в регионах, а между выборами делают расследования о местных чиновниках и включаются в протестные кампании.

команда Навального BBC

В самом ФБК сейчас 30 сотрудников, в системе региональных штабов гораздо больше - на полный рабочий день занято 180 человек.

Еще 15 человек занимаются Youtube-каналом "Навальный LIVE" - это отдельная редакция во главе с Любовью Соболь. С помощью функции спонсорства на YouTube редакция окупает себя сама, утверждает Соболь.

Еще одно направление - помощь независимым профсоюзам: Альянсу врачей и Альянсу учителей.

В случае необходимости ФБК - центральная организация "команды Навального" - помогает ресурсами остальным подразделениям. Когда где-то аврал, на помощь приходят сотрудники из разных структур, и неважно, у кого какая должность и в какой организации, объясняет Ярмыш.

Например, на выборы в Новосибирске идет коалиция из 31 кандидата. Помочь им с предвыборной кампанией приехали 32 сотрудника штабов из других регионов, рассказывает Волков.

"Сделать плохому человеку неприятно"

В самом известном отделе ФБК - расследований - всего три сотрудника.

Георгий Албуров запускает дроны над дачами чиновников и регулярно появляется в видеороликах Навального, Никита Кулаченков уехал из России после того, как на него завели уголовное дело, но работать в фонде продолжил: он занимается документами, базами и выписками из реестров.

Георгий Албуров BBC Расследователь ФБК Георгий Албуров - на снимке возле омской больницы, куда отвезли Навального

Руководит их работой Мария Певчих: она тоже постоянно живет за границей, но с политикой это не связано. Мария уехала туда на учебу в Лондонскую школу экономики больше 15 лет назад. В ФБК она работает с 2011 года, но, в отличие от других расследователей, никогда не выступала публично и не была активна в соцсетях.

"Автор всех идей расследований, конечно, Алексей. Маша - исполнитель его идей", - объясняет Ярмыш, добавляя, что личность главы знаменитых расследований ФБК не была секретом для сотрудников фонда и для работающих с ними журналистов.

"Если я вижу, что мы сделали плохому человеку неприятно, я чувствую себя счастливым, - объясняет Албуров свой личный KPI. - [Когда] мы попали в точку, а они ничего не смогли опровергнуть, кроме как сказать, что все это компот".

Расследователем все еще работает и Любовь Соболь - ее сотрудничество с Навальным началось в 2011 году именно с расследований. Но уже два года ее основная работа - канал "Навальный LIVE". Хотя иногда она еще ведет избирательные кампании - в 2019 стала одним из незарегистрированных кандидатах на выборах в Мосгордуму и единственным, объявившим голодовку в знак протеста против нарушений.

Опубликовать расследование в виде фильма Навальный впервые попробовал в 2015 году, когда фонд расследовал собственность генпрокурора Юрия Чайки и его семьи. Формат "зашел": уже через два года некоторые протестующие на митингах "Он вам не Димон" рассказывали, что впервые о коррупции в высших чиновничьих кругах узнали из YouTube - случайно наткнулись на фильм Навального про дачи Дмитрия Медведева.

Теперь новые расследования всегда выходят в формате видеоролика, каждый из которых набирает по нескольку миллионов просмотров на YouTube-канале "Навальный".

Отвечает за ролики на этом канале Кира Ярмыш - она не только пресс-секретарь Алексея, но и начальник отдела видеопродакшна. "Я с мучением смотрю видео в принципе, они для меня слишком медленные. Но я теснее всего общаюсь с Алексеем, а он много времени тратит на контроль монтажа, написание сценария, так что выбрали меня", - объясняет она.

Кира Ярмыш BBC "Чем больше стресс, тем больше собранность", - говорит пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш

По одной из своих должностей Ярмыш участвует в постоянных пикировках Навального с журналистами - он любит обвинять их в беззубости и отсутствии воли к разоблачению коррупционеров.

"Я целыми днями либо пишу, либо снимаю, либо делаю эфиры. Собираю информацию, обрабатываю и распространяю. Если бы я это делал очень плохо и получал за это деньги, то стопудово бы стал журналистом, а так я, конечно, нет", - писал он в споре со спецкором "Медузы" Иваном Голуновым.

При этом Ярмыш уверена, что ФБК сам занимается журналистской работой.

"Мы находимся в лучшем положении относительно журналистов, потому что можем позволить себе говорить вещи прямо. Нам не нужно пытаться отразить ситуацию с каждой стороны для создания более объективной с формальной точки зрения картины, - говорит Ярмыш, - И в этом залог успеха наших видео: всем нравится, когда Алексей называет воров ворами. Мы же не кидаемся голословными обвинениями, мы подтверждаем все наши тезисы доказательствами".

Продюсер YouTube-канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь называет свой продукт "квази-СМИ" - эта формулировка позволяет избежать медийных споров. "Я не хочу вдаваться в полемику, кто СМИ, а кто нет, кто объективен, а кто нет. Это просто неважно", - объясняет она.

Соболь определяет стратегию канала и выбирает темы для освещения: "Мы хотим приближать "прекрасную Россию будущего". Как это делать, чтобы не скатиться в узкую правозащитную тематику, чтобы не рассказывать ежедневно про пытки и при этом не делать обзоры шаурмы?"

Прямые эфиры "Кактус" с обсуждением политической повестки начались в 2017 году. Соболь говорит, что придумала их, на ходу выясняя, как делаются прямые эфиры и какая команда для этого нужна. Канал "Навальный LIVE" то начинали развивать, то бросали.

Соболь BBC

Сейчас на "Навальный LIVE" приглашают в эфир гостей и берут комментарии у экспертов, делают репортажи с митингов, стрит-токи. Есть на нем и авторские передачи - например, политика Владимира Милова про российскую экономику и главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова о резонансных судебных процессах. Последние полгода у канала 8-10 млн уникальных зрителей в месяц, говорит Соболь.

Видео - важная часть работы и всех 39 региональных штабов Навального. Каждый из этих штабов выстроен по прототипу ФБК с поправкой на масштабы: в штате координатор (руководитель), юрист, СММщик и ответственный за видеосъемки и сценарии.

"Поколение "Он вам не Димона"

И в ФБК, и в региональных штабах очень мало людей старше сорока лет - в основном молодежь, говорят Жданов и Волков.

Большинство сотрудников штабов - "поколение "Он вам не Димона", как называет их Волков. Эти люди пришли в политику в 2017 году, привлеченные расследованием Навального про Медведева и антикоррупционными митингами во многих городах России. Тогда на акции впервые массово вышли школьники и студенты.

Но в штабах работают и оставшиеся со времен "Партии прогресса" кадры, и те, кто еще участвовал в наблюдательном движении 2011-12 годов.

карта BBC

"Каждая протестная волна, отступая, утолщает слой песка возле берега. Мы себе каких-то сильных людей каждый раз находим и рекрутируем", - объясняет Волков.

Штабы BBC

У каждого штаба есть главный текущий проект - большая, на месяцы или годы, задача, которую обычно выбирает сам штаб. "Например: у нас в области строят мусорный полигон, будем бороться против. Или добиваться отставки плохого губернатора. Значит, надо провести расследование про его имущество и окружение, провести соцопрос, чтобы понять его реальный рейтинг, провести митинг", - рассказывает Волков.

Иногда штабам удается стать объединяющей разных местных активистов силой - например, в родном для Волкова Екатеринбурге.

Еще три года назад в штабы приходили с просьбами вроде "Вы нам помогите, но сами не отсвечивайте, чтобы не сделать хуже", вспоминает Волков: люди боялись политизировать свой протест. В последние года два просьб "не отсвечивать" уже не слышно, удовлетворенно замечает Леонид.

Штаб в Казани выбрал своим проектом поиск незадекларированной недвижимости местных единороссов. Координатор штаба Олег Емельянов гордится тем, что удалось найти шикарные дома у мэров Казани и Набережных Челнов - видео об этом принесли хорошие просмотры, говорит он.

Олегу 24 года, он впервые услышал о Навальном в 2011 году и тогда же, подростком, заинтересовался политикой: "Навальный меня привёл в то, чем я занимаюсь сегодня, и я ему очень благодарен".

Емельянов обещает продолжать заниматься этим независимо от того, вернется ли Навальный в фонд и в политику: "Это мое собственное желание - заниматься тем, что я делаю, а в дальнейшем баллотироваться куда-то. Не знаю, понравится ли мне депутатство больше, чем расследования, но попробовать готов".

Участие в выборах - одна из ключевых функций штабов Навального: за несколько месяцев до единого дня голосования они становятся штабами региональных кампаний. В 2020 году кандидаты от Навального выдвинулись в 14 регионах России на выборы разных уровней.

Маленькие зарплаты и большие риски

Зарплаты во всех подразделениях "команды Навального" довольно средние. В ФБК сотрудникам в среднем платят 70-80 тыс. руб: опытные менеджеры получают немного больше, новички - меньше, говорит Жданов. В региональных штабах зарплаты еще скромнее: координатор получает около 50-60 тыс., его сотрудники - и того меньше.

Это небольшие деньги, особенно с учетом ненормированного рабочего дня и различных рисков - от избиений до возможных уголовных дел, признает Волков.

Общее число уголовных и административных дел, заведенных против своих сотрудников, в команде Навального не считают. Но только в 2019 году в штабах, дома у сотрудников и в офисе ФБК было проведено 276 обысков.

Иван Жданов BBC "Если у человека нет желания мочить жуликов, то он быстро перегорает", - говорит директор ФБК Иван Жданов

"У нас не такие высокие зарплаты, чтобы можно было выносить риски типа блокировки счетов без идейности, - соглашается Жданов. - Мы [при приеме на работу] всегда просим мотивационное письмо: нужно, чтобы человек разделял наши взгляды, чтобы глаза горели. Если у человека нет желания мочить жуликов, то он быстро перегорает, становится проблемным".

Еще одна головная боль - как отличать "проблемных" сотрудников от "засланных казачков". Избежать шпионов в организации невозможно, уверен Волков: "работает человек в регионе, к нему подходят вечером на улице и говорят: мы берем пакетик, кладем тебе в карман, и либо ты рассказываешь, что в штабе происходит, либо мы тебя сажаем на 14 лет. Я не берусь осуждать человека, который после этого начинает им что-то рассказывать".

В качестве примера "шпиона" Волков приводит Виталия Серуканова: в 2017 году он ушёл из ФБК и начал вести передачу "Прекрасная Россия бубубу" на Russia Today, главная задача которой - высмеивать деятельность Навального. "Мы про него узнали, что он завербованный, и выгнали его", - коротко говорит Волков.

Но однозначное мнение есть не всегда. В организации до сих пор не могут решить, кем был координатор штаба в Петербурге Денис Михайлов - "проблемным" или шпионом. "Внутри у нас разные мнения на этот счет. Хочется верить, что Михайлов не засланный", - говорит Волков.

Летом 2019 года Михайлов обвинил Навального и Волкова в том, что те не помогли ему выплатить штраф в 7 млн руб., присужденный за якобы вытоптанные газоны во время протестов. За эту новость зацепились официальные СМИ.

"Много кто за много кого пострадал, - отрезает Волков в ответ на замечание корреспондента Би-би-си о том, что Михайлов пострадал за общее дело. - Алексей Навальный тоже вот сильно пострадал. Да, Михайлову не повезло, он вытянул вот такой несчастливый билет. Работа координатора связана с огромным количеством рисков".

Волков рассказывает, что штраф Михайлова было решено не платить, чтобы не создавать еще один рычаг давления на оппозицию, ведь 7 млн руб. - это месячный бюджет всех 39 штабов.

"Для самого Дениса это не влекло особых последствий: у него не было квартиры, машины, ему надо было три года потерпеть без выездов за рубеж, чтобы штраф сгорел", - считает Волков.

Леонид Волков Getty Images Леонид Волков: работа координаторов связана с огромным количеством рисков

Сам Михайлов рассказал Би-би-си, что из-за наложенного штрафа у него были заблокированы все банковские карты, он не может устроиться на нормальную работу - большую часть зарплаты будут списывать в счет погашения долга, - а с июня 2019 года ему запрещен выезд за рубеж.

"Странная, конечно, позиция Волкова, что кто-то может перетерпеть. При этом, как я понимаю, идет сбор денежных средств на оплату московских штрафов", - говорит Михайлов, имея в виду кампанию по сбору денег для оштрафованных из-за протестов в Москве.

Команда Навального постоянно собирает деньги для оплаты штрафов активистам: по подсчетам Жданова, только региональные штабы собрали и направили на это 30,5 млн рублей. Но лишь за 2019 год суды постановили взыскать только с ФБК и сотрудников фонда более 94 млн рублей. Двое из трех источников, работающих в штабе Навального в Петербурге, сказали Би-би-си, что не сомневаются в порядочности Михайлова и о подозрениях в его адрес им неизвестно.

Сотрудники Навального часто расплачиваются за работу на оппозиционера - в том числе деньгами. У фигурантов дела об отмывании средств против ФБК, которое завели осенью 2019 года, блокировали личные счета.

Монтажер Виталий Колесников рассказывает, что при обыске у него дома изъяли два с лишним миллиона рублей наличными - это были еще не потраченные деньги с продажи квартиры. Колесников судится, чтобы деньги вернули - пока безуспешно. Его представляет в суде юрист ФБК. Виталий говорит, что когда при обыске у него изъяли личный компьютер и телефон, ему купили новые за счет работодателя.

"Обыски сближают"

В ФБК принято дружить и встречаться вне офиса: "Когда вы вместе находитесь на пяти обысках, это сближает людей", - замечает расследователь Георгий Албуров.

Дни рождения сотрудников ФБК - офисный мем: вокруг праздничного стола коллеги обычно сидят, уткнувшись в телефоны. Навальный присутствует на всех днях рождения и как раз пытается расшевелить коллег.

В фонде сложилось много пар, некоторые потом распались. "Это напоминает большую семью: мы ссоримся, миримся, все бурно происходит", - говорит монтажер Александра Дубровская.

Она долго не интересовалась политикой: занималась балетом, играла в театре, решила выучиться на режиссера (тогда и стала монтировать видео), потом увидела объявление ФБК.

"На собеседовании мне прежде всего рассказывали про обыски, говорили, что тут страшно, спрашивали, готова ли я, - вспоминает монтажер. - Я смеялась в голос: мне казалось, что со мной такого не произойдет точно. И на второй день моей работы в офисе случится обыск".

Первый обыск монтажера Александры Дубровской случился на второй день ее работы в ФБК BBC Первый для монтажера Александры Дубровской обыск случился на второй день ее работы в ФБК

Александра в разводе, у нее шестилетняя дочь. На всякий случай она подписала все нужные документы - если с ней что-то случится, девочка останется с бабушкой, а не отправится в детдом.

"Вдруг я начала жить в параллельной реальности: сегодня обыск, сегодня этого посадили, это становится твоей бытовухой, - говорит Александра. - Я посмотрела теленовости в первый раз за полгода: ощущение такое, что мы живем в разных странах. Как из этого уйти? Куда? Обратно?"

Иван Жданов работает в ФБК с 2014 года: сначала юристом, потом возглавлял юридический отдел. Когда в 2018 году прежнему директору Роману Рубанову пришлось покинуть Россию из-за уголовного дела, Жданов стал директором ФБК. Он несколько раз отбывал аресты в спецприемнике и получал штрафы после митингов.

"Я допускаю, что в какой-то момент могу сказать - все, с меня хватит. Но пока такие вещи случаются, пока Алексей временно не может прийти на работу, этого точно не будет. Иное было бы предательством", - говорит директор фонда.

Кира Ярмыш работает с Навальным с 2014 года: пришла вскоре после окончания МГИМО и работы в пресс-службе авиакомпании Utair. Ее молодой человек, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, уже восемь месяцев служит в армии на Новой Земле - связи с ним нет, письма от него не доходят, а в июле стало известно, что он живет в бочке в 270 км от ближайшего поселка.

"Чем больше стресс, тем больше собранность, - отвечает Кира на вопрос, как она все это выдерживает. - Так много всего поставлено на карту, что работать можно круглыми сутками, и нет времени себя жалеть".

Мама часто спрашивает Киру, не хочет ли дочь съездить на учебу за границу. "Меня преследует мысль, что вот перестану я работать с Алексеем, а через два месяца случится какое-то глобальное, эпохальное событие, а я не буду в его центре. Меня это сводит с ума! Ничего более интересного в России не происходит, чем то, что я вижу с этого места. Добровольно от этого отказаться ради спокойной жизни - точно нет!" - говорит Ярмыш.

Даже если это эпохальное событие - трагическое, вроде отравления: "Я рада быть рядом, быть там. Если бы я не была внутри [ситуации], мне бы оставалось только переживать, сидя за границей в университете".

Леониду Волкову с семьей в 2019 году пришлось срочно эвакуироваться из России из-за уголовного дела против ФБК.

"Конечно, смотришь на людей из IT-бизнеса, с которыми ты работал 10-15 лет назад, какие у них прекрасные дома и яхты, - признается Волков. - Бывают минуты слабости, когда думаешь - да нахрен это все. Но перед нами стоят более интересные задачи, чем зарабатывание миллионов долларов. Есть большая страна, населенная замечательными людьми, которые живут совсем не такой жизнью, какой могли бы - и внушили себе, что так надо. Теряют 144 млн нормальных человеко-лет в год. Вот этот момент очень хочется исправить".

После отравления Навального из ФБК никто не уволился, уверяют все собеседники Би-би-си.

"Мы надеемся его не разочаровать"

Дверь в кабинет Алексея Навального открыта. Там солнечно, на стене блестят золотая и серебряная кнопки, которыми YouTube поздравляет блогеров, достигших 100 тыс. и 1 млн подписчиков. На окне оставлен чехол для костюма. Строгость кабинета нивелирует лежащий на полу балансборд: цилиндр, на котором нужно держать равновесие с помощью доски.

Над спинкой кресла на стене - фото Сольвеевского конгресса 1927 года: самые известные физики и химики, включая Эйнштейна, Планка, Шредингера, Марию Кюри, собрались на конференцию.

"Алексею это фото так дорого, потому что его постоянно спрашивают, кто за ним стоит, и ему приятно знать, что за его спиной - лучшие умы всего мира!", - улыбается Ярмыш.

Сейчас команда Навального переживает о том, как бы не подвести своего лидера, говорит Георгий Албуров: "Если бы Алексей сейчас мог что-то сказать, первое, что он сказал бы: "Я надеюсь, что вы без меня очень-очень хорошо работаете". Мы надеемся его не разочаровать".

Никто не хочет думать о том, что будет, если Навальный не вернется к работе. Кто в этом случае возглавит организацию, даже не обсуждается, говорит Волков.

"Одно без другого не работает. Не было бы смысла [создавать организацию] без личной харизмы Навального, - говорит Волков. - Политика - это про идеи и про лидеров, которые эти идеи выдвигают. Конечно, аудиторию привлекает харизма Алексея".

Но Волков говорит, что усилия по созданию структуры расследователей, штабов, создателей видео не пропали даром и сторонники Навального построили самую эффективную оппозиционную организацию в стране.

"В этом смысле мы функционируем как нормальная организация: у нас ого-го какая бюрократия. Каждую неделю нужно заполнить бумажки, писать, что мы сделали за эту неделю, - объясняет Волков, - Без этого организация с сотнями сотрудников работать не может. Это странный микс подхода из бизнеса и из политики: очень idea driven (англ. "движимый идеей" - Би-би-си), но с бизнес-решениями".

"Я не могу делать шапкозакидательские выводы и говорить, что мы будем так же, как сейчас, работать еще 50 лет, - соглашается Любовь Соболь. - Без Навального команда может работать не менее усердно, но она будет работать по-другому".

С переживаниями о здоровье Алексея и будущем организации сотрудники ФБК справляются сами - своих психологов для поддержки в фонде нет, а чужих не пускают. "Мы не доверяем психологам - вдруг их нам зашлют", - объясняет Жданов.

При участии Андрея Сошникова, Олеси Волковой