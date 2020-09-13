В Швеции число заражений коронавирусом превысило лимит. Однако Финляндия все равно откроет границу

Директор отдела безопасности здоровья Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен сообщил Yle, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Швеции не сразу отразится на решении об открытии границы.

По словам Салминена, со следующей субботы из Швеции в Финляндию можно будет приезжать без ограничений.

Как отмечает Салминен, THL в четверг пересмотрит эпидемиологическую ситуацию в Швеции и других странах. Возможные новые ограничения на приграничное движение могут вступить в силу только через неделю после принятия решений.

В пятницу правительство сообщило, что начиная с 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 000 жителей.

Еще в пятницу уровень заболеваемости COVID-19 в Швеции составлял чуть менее 25 случаев на 100 000 жителей.

Салминен говорит, что установленные Финляндией рамки являются абсолютными. Тем не менее, небольшое колебание возможно, и его значение с точки зрения уровня риска незначительно.

"Важна общая тенденция, и в Швеции ситуация уже какое-то время двигается в лучшую сторону. Но если это изменится, то конечно, изменится и решение о границе", – поясняет Салминен.

Салминен говорит, что решения, касающиеся приграничного движения, должны приниматься "с учетом соразмерности", и их "нельзя менять туда и обратно" на ежедневной основе.