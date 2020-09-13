Луйк - о расходах на гособорону: отрадно, что EKRE отступила от своей первоначальной позиции

По словам министра обороны Юри Луйка, приоритетом партии «Отечество» (Isamaa) является сохранить в 2021 году нынешний уровень расходов на гособорону, при этом дополнительные инвестиции должны планироваться в сотрудничестве с руководством Сил обороны и экспертами в этой области, а не в порядке импровизации министра финансов.
«Отрадно, что EKRE отступила от своей первоначальной позиции и теперь считает, что расходы на гособорону не должны сокращаться, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба партии «Отечество» слова Луйка. - В то же время министру финансов следовало бы иметь в виду, что планирование гособороны Эстонии осуществляется в сотрудничестве с командованием Сил обороны и других ведомств, отвечающих за гособорону. Это не может быть осуществлено в порядке импровизации, и делается далеко не из кабинета министра финансов».
По словам Луйка, военная обороноспособность Эстонии с каждым годом улучшается.
«Это результат долгосрочного планирования и стабильного финансирования сферы обороны. Руководству EKRE не делает чести уничижительное отношение к сегодняшним Силам обороны Эстонии и Кайтселийту», - отметил Луйк.
В воскресенье в радиоэфире Март и Мартин Хельме заявили, что вклад в гособорону 2 процентов ВВП себя не оправдал. В то же они представили ряд идей, как изменить ситуацию.