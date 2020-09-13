Луйк - о расходах на гособорону: отрадно, что EKRE отступила от своей первоначальной позиции

«Отрадно, что EKRE отступила от своей первоначальной позиции и теперь считает, что расходы на гособорону не должны сокращаться, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба партии «Отечество» слова Луйка. - В то же время министру финансов следовало бы иметь в виду, что планирование гособороны Эстонии осуществляется в сотрудничестве с командованием Сил обороны и других ведомств, отвечающих за гособорону. Это не может быть осуществлено в порядке импровизации, и делается далеко не из кабинета министра финансов».