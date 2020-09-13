Bloomberg: Путин ошеломлен масштабами белорусских протестов, но верит в Лукашенко

Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты. Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, отмечает агентство, передает NEWSru.com.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.