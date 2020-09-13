Вс, 13.09.2020
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  • "Левадия" разгромила "Курессааре", забив три гола за десять минут

"Левадия" разгромила "Курессааре", забив три гола за десять минут

Футболисты "Левадии".

ФОТО: Tairo Lutter

Столичный футбольный клуб "Левадия" в матче премьер-лиги чемпионата Эстонии одержал в воскресенье победу над "Курессааре" со счетом 5:1, передает Rus.ERR.

"Левадия" быстро повела в счете: на 9-й минуте отличился Богдан Ващук, а через восемь минут второй мяч в ворота хозяев забил Гандо Биала.

Во втором тайме "Курессааре" остался в меньшинстве, когда судья на 56-й минуте удалил с поля Сандера Сеэмана, получившего вторую желтую карточку.

В последние десять минут встречи команда гостей забила еще три мяча: на 81-й минуте отличился Игорь Жураковский, на 88-й - Манучо, а на 90-й - Ващук.

Единственный мяч в ворота "Левадии" забил Мяртен Паюнурм на третьей добавленной арбитром минуте матча.

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