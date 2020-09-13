"Левадия" разгромила "Курессааре", забив три гола за десять минут

"Левадия" быстро повела в счете: на 9-й минуте отличился Богдан Ващук, а через восемь минут второй мяч в ворота хозяев забил Гандо Биала.

Во втором тайме "Курессааре" остался в меньшинстве, когда судья на 56-й минуте удалил с поля Сандера Сеэмана, получившего вторую желтую карточку.

В последние десять минут встречи команда гостей забила еще три мяча: на 81-й минуте отличился Игорь Жураковский, на 88-й - Манучо, а на 90-й - Ващук.