Арто Аас: политики призывают адаптироваться к кризису, а сами транжирят дальше

Аас, бывший министр государственного управления от Партии реформ, согласился с тем, что в случае серьезного бюджетного дефицита в этом году стимулирование экономики кредитами является разумным и оправданным. Однако он не понимает, почему правительство намерено в течение следующих четырех лет держать бюджет в дефиците. «Министерство финансов прогнозирует, что в ближайшие годы ВВП вырастет на 3-4 процента, что, по крайней мере судя по цифрам, является не экономическим кризисом, а очень уверенным ростом», - отметил Аас. «Во время роста не кажется очень разумным тратить свои доходы. А создавать постоянные расходы за счет кредита совершенно безответственно», - раскритиковал он.

Глава Союза работодателей ожидает более четких ответов от правительства в сентябре. «Это инвестиции в строительство, все больше и более крупные государственные закупки, исследования и разработки, помощь в туризме или что-то еще», - он перечислил темы, по которым хотел бы получить больше конкретики.

Особенно Ааса раздражает риторика членов правительства о том, что страна не намерена экономить во время кризиса. «Государство должно стать эффективнее! Ни один руководитель бюджетного учреждения не может сказать, что он достиг абсолютного максимума и более эффективно организовать работу уже невозможно», - уверен он. «Кризис - прекрасное время для продолжения государственной реформы и создания бюджета с нулевой базой. Я бы хотел, чтобы здесь правительство прилагало больше усилий», - посоветовал Аас.

Он также обеспокоен тем, что если правительство откажется от экономии, то создаст нездоровую конкуренцию частному сектору. Например, предпринимателю сложно нанять или удержать сотрудника в случае падения доходов, если фонд заработной платы государства остается на том же уровне или даже растет. «В действительности так было уже в последние годы. Даже если фонд оплаты труда в госсекторе не вырастет, зарплаты чиновников все равно увеличатся на 5-10 процентов», - пояснил глава он.

Если долговая нагрузка страны будет расти как на дрожжах, существует очевидный риск того, что налоговая нагрузка на предпринимателей и людей также возрастет в будущем, опасается Аас. «Каждое правительство могло бы думать дальше одного избирательного цикла, как сбалансировать расходы и доходы. Чтобы будущим поколениям не пришлось расплачиваться по старым долгам за счет повышения налогов», - сказал он.

Согласно свежему прогнозу, экономика Эстонии упадет этой весной меньше, чем опасались - на 5,5 процента, после чего, по оценке Министерства финансов, последуют четыре года довольно быстрого роста.

Поскольку на 2024 год министерство прогнозирует ВВП в размере 33,1 млрд евро, это будет означать рост долговой нагрузки до уровня почти 10,4 млрд евро. Если в прошлом году долговая нагрузка составляла 8,4% ВВП, то в этом году она вырастет до 18,2%, в следующем году до 24%, в 2022 году до 27,4% и в 2023 году до 29,7% ВВП.