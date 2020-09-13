В "Формуле-1" впервые за время COVID-19 прошла гонка со зрителями

Девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", состоявшийся в воскресенье, 13 сентября, стал первым в сезоне, на который были допущены зрители. Фанаты несколько месяцев не могли посетить заезды из-за пандемии заболевания COVID-19. Администрация трассы Mugello в итальянской коммуне Скарперия-э-Сан-Пьеро в конце августа объявила, что трек сможет принять 2880 болельщиков в каждый из трех дней этапа. Зрителей разместили на 3 трибунах. Трасса, принадлежащая производителю спортивных автомобилей Ferrari, впервые приняла этап "Формулы-1". Гонка стала тысячным Гран-при для команды Scuderia Ferrari, пишет Deutsche Welle.