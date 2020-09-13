Автомобилизация Таллинна растет, использование общественного транспорта снижается

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город несомненно расширяет возможности для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта, однако нельзя забывать и о владельцах частного автотранспорта. "Вопрос в том, насколько мы можем ограничить движение автомобилей в ситуации, когда число автомобилей ежегодно увеличивается. Такая тенденция есть не только в Таллинне, но в действительности в любом крупном европейском городе", - сказал Кылварт ERR.