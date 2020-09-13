Вс, 13.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Автомобилизация Таллинна растет, использование общественного транспорта снижается

Автомобилизация Таллинна растет, использование общественного транспорта снижается

Автомобили.

ФОТО: Sander Ilvest

Число автомобилей в Таллинне ежегодно увеличивается на 5% при одновременном сокращении использования общественного транспорта. Тем не менее езда на велосипеде в столице тоже набирает популярность, хотя стратегия велосипедного движения еще не реализована, пишет Rus.ERR.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город несомненно расширяет возможности для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта, однако нельзя забывать и о владельцах частного автотранспорта. "Вопрос в том, насколько мы можем ограничить движение автомобилей в ситуации, когда число автомобилей ежегодно увеличивается. Такая тенденция есть не только в Таллинне, но в действительности в любом крупном европейском городе", - сказал Кылварт ERR.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back