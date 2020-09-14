Популярны и небезопасны: как быть с электросамокатами?

Электросамокаты появились в Эстонии в прошлом году и сразу же завоевали популярность среди молодежи. Однако не все так радужно и самой обсуждаемой проблемой стали многочисленные ДТП, связанные с халатностью водителей электросамокатов, ведь по сути любой человек, имеющий смартфон и банковскую карту, но не имеющий ни малейшего представления о ПДД, может прокатиться на нем.

Особое недовольство электросамокаты вызвали у людей преклонного возраста, да и у многих обычных пешеходов. Дело в том, что пользователи электросамокатов любят рассекать по тротуарам, а не каждому прохожему приятно, когда мимо него кто-то несется со скоростью до 25 км/ч. Бывало и так, что водители электросамокатов не справлялись с управлением, в результате чего страдали ни в чем неповинные люди.

Да и автомобилисты недобро косятся на водителей электросамокатов, ведь те частенько не удосуживаются слезть со своего коня при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

По данным полиции, за три летних месяца по всей Эстонии произошло 11 ДТП с участием людей, использовавших электросамокат, из них в Таллинне — шесть. В семи случаях ДТП произошло на перекрестках или пешеходных переходах, в двух случаях столкнулись велосипедист и самокатчик. Как сделать так, чтобы электросамокаты стали более безопасными? Эту проблему стоит рассматривать с разных сторон.

Водителям электросамокатов стоит выучить элементарные правила дорожного движения и по возможности использовать велосипедную инфраструктуру, то есть велодорожки. Если такой возможности нет, то просто кататься аккуратнее, особенно на узких тротуарах. При пересечении пешеходного перехода обязательно нужно слезть с электросамоката, ведь в противном случае автомобилист может не успеть отреагировать на опасность.

А автомобилистам в свою очередь стоит начать считаться с появлением такого вида транспорта на дорогах страны, водить аккуратнее и при поворотах активно крутить головой по сторонам, чтобы убедиться, что никто в последний момент не собирается прыгнуть им под колеса. Ведь большинство любителей электросамокатов — это обычные подростки, не знающие многих ПДД. Кроме того, логичным шагом было бы урегулирование движения электросамокатов в Законе о дорожном движении. Если приравнять электросамокат, допустим, к велосипеду, от этого выиграют все заинтересованные стороны.

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