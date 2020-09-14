В столкновении двух автомобилей пострадала трехлетняя девочка

Инцидент имел место около 18.30 в поселке Пеэтри Харьюского уезда. По предварительным данным, на перекрестке улиц Синилилле-теэ и Аллика-теэ столкнулись автомобили Ford, которым управлял 50-летний мужчина и Škoda, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.