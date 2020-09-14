Пн, 14.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
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  • В столкновении двух автомобилей пострадала трехлетняя девочка

В столкновении двух автомобилей пострадала трехлетняя девочка

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 13 сентября, в Харьюмаа произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал маленький ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18.30 в поселке Пеэтри Харьюского уезда. По предварительным данным, на перекрестке улиц Синилилле-теэ и Аллика-теэ столкнулись автомобили Ford, которым управлял 50-летний мужчина и Škoda, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

С места происшествия в Таллиннскую детскую больницу доставили пассажирку Škoda – трехлетнюю девочку.

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