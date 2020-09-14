ВОЗ зафиксировала беспрецедентный прирост заражений SARS-CoV-2

За минувшие сутки возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у 307 930 жителей планеты. Это примерно на 1000 случаев больше, чем в прежнем высшем показателе, установленном неделей ранее.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 28 637 952 человек, а 917 417 больных с COVID-19 скончались, отметили в ВОЗ. Больше всего заражений - в США (6,7 млн), Индии (4,8 млн) и Бразилии (4,3 млн), следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. В России коронавирус обнаружен у 1,06 млн человек. Число новых заражений с 4 сентября вновь не опускается ниже порога в 5000. В Германии инфекция подтверждена почти у 260 000 жителей.