Программа Noored Kooli объявила очередной набор участников

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-ый класс.

Руководитель по набору Noored Kooli Маргот Лиллемяги заметила, что программа подойдет трем типам людей. “Во-первых, людям любого возраста, которые не боятся вызовов - в сфере образования много комплексных проблем, решить которые под силу только способным и ориентированных на решения людям. Во-вторых, тем, кто интересуется образованием и увидел значимость роли учителя, например, в жизни своего ребенка. И в-третьих, людям, которые хотят найти новый смысл для своей карьеры и больше не желают сомневаться в том, что выбранная ими работа меняет мир к лучшему”, - сказала Маргот Лиллемяги.

Ожидается, что 15-й набор станет самым многочисленным в истории программы Noored Kooli. По словам соооснователя спонсора роста программы - благотворительного фонда Heateo Haridusfond Мартина Виллига, годы показали, что прошедшие программу Noored Kooli люди становятся лидерами сферы образования и продолжают работать во имя того, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование. “Мы видим, что уже в ходе программы участники Noored Kooli инициируют изменения в школе и в сообществе. Их же вклад в эстонскую систему образования еще больше, поскольку более, чем три четверти выпускников программы продолжают работать в сфере образования - учителями, директорами школ, а также на других уровнях системы”, - отметил Мартин Виллиг.

От кандидатов ожидается наличие высшего образования и готовность работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на домашней странице Noored Kooli: www.nooredkooli.ee. Первый срок приема заявок в 15-й набор программы - 18 октября.

Дополнительная информация: руководитель по связям с общественностью Noored Kooli Владислав Лушин, тел. 5836 6401, vladislav@nooredkooli.ee

Фонд Noored Kooli - некоммерческая организация, которая создает среду для формирования лидеров сферы образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии смог получить очень хорошее образование. Для этого в программу набирают способных людей с лидерскими качествами из разных сфер жизни, ранее не обучавшихся на педагога, но желающих внести свой вклад в образование в Эстонии и поработать по крайней мере два года учителем в школе. Программа предлагает им многостороннее обучение по педагогике и лидерству в сотрудничестве с Таллиннским университетом, а также систему поддержки. По завершении двух лет участники программы могут решить, хотят ли они продолжить работу учителем или применять полученные знания и навыки в другой роли. За 14 лет своей деятельности Noored Kooli привело в сферу образования 250 человек, большая часть которых работает в этой сфере по сей день.