Злоключения латыша в Эстонии: задержание, арестная камера, уголовное дело, запрет на въезд в страну и финансовые потери

Вряд ли севший за руль нетрезвым латыш мог предположить, что 6 сентября в 11.57 его задержит полиция, затем доставит в арестную камеру, где он проведет три дня, а затем он предстанет перед судом, пишет Järva Teataja.
Молодого человека обвиняли в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: в выдыхаемом водителем воздухе было обнаружено 1,7 мг/л+/- 0,10 мг/л. То есть содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляло не менее 1,07 мг/л.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Суд постановил, что задержанному придется возместить судебные издержки в размере 627,6 евро, а в качестве дополнительно наказания нарушителя вышлют из страны. Запрет на въезд составит год.
Также молодого человека приговорили к восьми месяцам заключения условно.