Пн, 14.09.2020
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Яна Тоом
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  • После US Open Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Контавейт осталась 21-й

После US Open Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Контавейт осталась 21-й

Анетт Контавейт.

ФОТО: Rob Prange/ZUMAPRESS.com

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт сохранила за собой 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной 14 сентября версии рейтинга учтены результаты теннисисток, показанные на Открытом чемпионате США (US Open).

Его победительница, японка Наоми Осака, которая в 1/8 финала обыграла как раз Контавейт, поднялась в таблице с 9-го места на 3-е. А во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп.

Ветеран эстонского тенниса Кайа Канепи опустилась с 100-й на 105-ю строчку.

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