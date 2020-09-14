После US Open Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Контавейт осталась 21-й

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт сохранила за собой 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В обновленной 14 сентября версии рейтинга учтены результаты теннисисток, показанные на Открытом чемпионате США (US Open).
Его победительница, японка Наоми Осака, которая в 1/8 финала обыграла как раз Контавейт, поднялась в таблице с 9-го места на 3-е. А во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп.
Ветеран эстонского тенниса Кайа Канепи опустилась с 100-й на 105-ю строчку.
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