Итоги единого дня голосования в РФ: "Единая Россия" побеждает, несмотря на массовые сообщения о нарушениях на выборах

В городе Верхний Уфалей в Челябинской области в кабинке для голосования нашли трафарет для слабовидящих с уже поставленной галочкой за "Единую Россию", пишет "Новая газета". В ЦИК заявили, что это "инсценировка". В Новороссийске в урну для голосования вбросили пустые листы, о чем сообщили наблюдатели из штаба Навального. Председатель краевой комиссии пообещал признать все бюллетени из нее недействительными.

В Астрахани нашли схему массового подкупа избирателей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на главу КПРФ в гордуме Халита Аитова. По его словам, людям выдавали лист с вопросами, для ответа на которые нужно было прийти на УИК и получить 200 рублей. Чтобы заработать еще 500 рублей, избирателям нужно было проголосовать и обменять у "волонтеров" этот листок на календарик, а потом по нему получить оставшиеся деньги. В Геленджике после двух дней голосования в сейф-пакетах оказалось 1 277 бюллетеней, хотя в списках избирателей свои подписи оставили только 200 человек.

Кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов от КПРФ и Петр Пятибратов от ЛДПР собираются обратиться в Генпрокуратуру с требованием отменить результаты досрочного голосования. По данным "Интерфакса", Бессонов заявил, что "реально никакого волеизъявления в Ростовской области не было", а Пятибратов заявил о нарушениях, допущенных в ходе выборов в ряде городов региона.

Кроме того, сообщается о явных правонарушениях. Так, у городского суда в Сыктывкаре двое неизвестных облили зеленкой кандидата в депутаты в Госсовет Коми от КПРФ Виктора Воробьева.Об этом он сам заявил в Facebook.

В отделе полиции Владимира в течение 18 часов без еды, воды и связи держали наблюдателей от "Справедливой России", сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на кандидата в депутаты городской думы Дениса Найденова. После этого их отвезли на 100 километров в сторону Москвы и высадили в районе города Покров. "Им было сказано: "Вернетесь назад - оторвем яйца". Все мои наблюдатели после таких запугиваний предпочли вернуться домой. Физическая сила к ним не применялась", - рассказал Найденов.

А в Ростове-на-Дону представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областного избиркома, на место нападения вызвали полицию, потерпевшая обратилась к медикам. По словам источника "Интерфакса", инцидент произошел 12 сентября, а на председателя УИК напал представитель КПРФ, который хотел стать членом комиссии, но ему не разрешили.

Несмотря на все это, глава ЦИК Элла Памфилова заявила ТАСС, что на заседании комиссии рассмотрели "беспрецедентно малое" число жалоб - 13, и семь из них в ЦИК признали необоснованными. Глава Центризбиркома считает, что выборы в стране прошли "конкурентно" и "максимально открыто", и продолжает настаивать на том, что многодневное голосование ввели из-за опросов и пожеланий россиян.

Как отмечают "Ведомости", ни в одном из 18 регионов, где проходили губернаторские выборы, не идет речь о втором туре. Эксперты напоминают, что в 2020 году выборы впервые проходили три дня: 11 и 12 сентября шло досрочное голосование, в том числе на избирательных участках и придомовых территориях. По их мнению, именно это помогло власти достигнуть нужных результатов. Кроме того, в этом году состав оппонентов у врио губернаторов был наиболее слабым за многие годы: из 18 кампаний интрига ко дню выборов оставалась только в Иркутской и Архангельской областях, что и позволило мобилизовать административный ресурс.