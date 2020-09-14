Будни Rate.ee: мужчины покупают у несовершеннолетних секс за деньги

Создавая аккаунт на Rate.ee, я оказалась перед дилеммой: использовать ли свои фотографии или нет и какой возраст мне стоит указать. Я решила использовать свои фотографии, указала возраст 20 лет и назвалась Кирке.

За первые же десять минут мой почтовый ящик был забит сообщениями. Писали мужчины в возрасте 25-60 лет. Среди отправителей были и те, кто не стесняясь признавался, что не хочет терять время и поэтому говорит сразу, что хочет со мной секса и готовы заплатить денег за компанию, т.е. спонсировать меня. Спонсорство означает, что люди договариваются между собой о сумме, которую одна сторона будет платить за месяц или за встречу. Вместо денег можно делать подарки. Взамен плательщик или даритель ждет секса, компанию или что-то еще, о чем договариваются предварительно.

Женщина как породистая собака

Пользователь Индрек, который сразу же отметил, что женат, предложил сводить меня на прогулку, поесть, на кофе и обещал заплатить четырехзначную сумму, взамен я должна была с ним спать. На вопрос, почему он не делает этого со своей женой, он ответил, что искать девочек на Rate.ee – это его слабость.

Скриншот с беседы в Rate.ee. ФОТО: Erakogu

Пользователь Особенно Таинственный сказал, что хотел бы представлять меня как породистую собаку на разных мероприятиях и предложил мне за это 300 евро. Этот пользователь тоже был женат, с той разницей, что его жена якобы обо всем знала. «Ей было бы стыдно, если бы моя спутница была страшной. Против красивой спутницы она ничего не имеет», - сказал он.

Через полчаса после начала эксперимента мне стало стыдно и противно. У меня было чувство, будто я делаю все это всерьез, а не просто в рамках эксперимента, и это чувство было неприятным. Если поначалу предложения мужчин меня смешили, то чем дальше, тем больше я ощущала, что мое чувство собственного достоинства падает, к тому же я ощущала вину, что обманываю людей.

Я подумала, что брошу эксперимент на половине, но в то же время у меня возник интерес: что заставляет мужчину хотеть платить женщине деньги?

Я открыла чат с пользователем Индреком и спросила, что его привлекает в спонсорстве «Меня возбуждает в спонсорстве власть, унижение спутницы», - не раздумывая ответил мне Индрек.

По словам Микка, который тоже предложил спонсорство, ему нравится знание, что женщина хочет, чтобы ей платили за секс.

При виде того, как много писем я получаю в качестве 20-летней Кирке, у меня возникла идея поставить возраст помладше, я изменила его на 17 лет. Поскольку в Эстонии покупка секса у несовершеннолетних запрещена законом, я предполагала, что писем, связанных со спонсорством, я больше не получу. Я ошибалась.