Будни Rate.ee: мужчины покупают у несовершеннолетних секс за деньги

Известный некогда среди молодежи как место для общения с друзьями сайт Rate.ee превратился в место, где мужчины средних лет предлагают молодым женщинам компанию и секс за деньги. Журналист Postimees тоже попробовала там пообщаться, чтобы узнать, отвечают ли действительности слухи о том, что там предлагают деньги, и как именно это происходит.
Создавая аккаунт на Rate.ee, я оказалась перед дилеммой: использовать ли свои фотографии или нет и какой возраст мне стоит указать. Я решила использовать свои фотографии, указала возраст 20 лет и назвалась Кирке.
За первые же десять минут мой почтовый ящик был забит сообщениями. Писали мужчины в возрасте 25-60 лет. Среди отправителей были и те, кто не стесняясь признавался, что не хочет терять время и поэтому говорит сразу, что хочет со мной секса и готовы заплатить денег за компанию, т.е. спонсировать меня. Спонсорство означает, что люди договариваются между собой о сумме, которую одна сторона будет платить за месяц или за встречу. Вместо денег можно делать подарки. Взамен плательщик или даритель ждет секса, компанию или что-то еще, о чем договариваются предварительно.
Женщина как породистая собака
Пользователь Индрек, который сразу же отметил, что женат, предложил сводить меня на прогулку, поесть, на кофе и обещал заплатить четырехзначную сумму, взамен я должна была с ним спать. На вопрос, почему он не делает этого со своей женой, он ответил, что искать девочек на Rate.ee – это его слабость.
Пользователь Особенно Таинственный сказал, что хотел бы представлять меня как породистую собаку на разных мероприятиях и предложил мне за это 300 евро. Этот пользователь тоже был женат, с той разницей, что его жена якобы обо всем знала. «Ей было бы стыдно, если бы моя спутница была страшной. Против красивой спутницы она ничего не имеет», - сказал он.
Через полчаса после начала эксперимента мне стало стыдно и противно. У меня было чувство, будто я делаю все это всерьез, а не просто в рамках эксперимента, и это чувство было неприятным. Если поначалу предложения мужчин меня смешили, то чем дальше, тем больше я ощущала, что мое чувство собственного достоинства падает, к тому же я ощущала вину, что обманываю людей.
Я подумала, что брошу эксперимент на половине, но в то же время у меня возник интерес: что заставляет мужчину хотеть платить женщине деньги?
Я открыла чат с пользователем Индреком и спросила, что его привлекает в спонсорстве «Меня возбуждает в спонсорстве власть, унижение спутницы», - не раздумывая ответил мне Индрек.
По словам Микка, который тоже предложил спонсорство, ему нравится знание, что женщина хочет, чтобы ей платили за секс.
При виде того, как много писем я получаю в качестве 20-летней Кирке, у меня возникла идея поставить возраст помладше, я изменила его на 17 лет. Поскольку в Эстонии покупка секса у несовершеннолетних запрещена законом, я предполагала, что писем, связанных со спонсорством, я больше не получу. Я ошибалась.
Пользователь Индрек практически сразу заметил, что я изменила свой возраст. «Здравствуй! Куда пропали годы? Раньше тебе было 20», - написал он мне. Я ответила, что соврала ему о возрасте, боясь, что с более молодой девочкой не захотят общаться. Но Индреку исчезновение лет не понравилось. Я спросила у Индрека, остается ли в силе наша договоренность о четырехзначной цифре, и получила утвердительный ответ. Среди прочего Индрек сказал, что и раньше общался с несовершеннолетними, но со мной ему особенно нравится общаться, поскольку я более взрослая.
30-летний Микк тоже прямо спросил меня, действительно ли мне 17 лет и хочу ли я спонсорство. Когда я ответила, что хочу, он сразу поинтересовался, что именно я согласна делать. В это же время мне написал 25-летний Фреди, который тоже спросил, ищу ли я спонсора. Когда я сказала, что ищу, Фреди ответил, что может мне его предложить. В предложении спонсорства был заинтересован и 34-летний мужчина из Йыхви. Оба знали, сколько мне лет.
Кто отвечает?
На сайте Rate.ee в условиях пользования отмечено, что угрожающее, оскорбительное или неприличное содержание запрещено на открытом форуме, в приватных сообщениях или комментариях к фотографиям. Если считать предложение секса неприличным, то подобное поведение в приватных сообщениях должно быть запрещено.
Несмотря на то, что, по словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт, покупка секса у лиц младше 18 лет запрещена, сайт Rate.ee нельзя привлечь за это к ответу. «Rate здесь – юридическое лицо и не отвечает за то, что происходит в приватных сообщениях», - пояснила она.
Что делать?
Если ребенок чувствует, что какой-то взрослый общается с ним неподобающим образом, первым делом надо рассказать об этом взрослому, которому он доверяет. Таким взрослым может быть родитель, школьный психолог, классный руководитель, старшая сестра или брат. Кроме того, о неподобающем общении можно сообщить веб-констеблю.
Контакты веб-констебля: andero.sepp@politsei.ee
Jana.frolova@politsei.ee или ville.ranik@politsei.ee
Я попросила людей в социальных сетях, сталкивавшихся со спонсорством, связаться со мной. Вскоре мне написала молодая женщина, пожелавшая остаться анонимной, поскольку ее друзья и семья не знают, чем она занимается.
Кайри брала деньги и подарки у разных мужчин последние шесть месяцев. Самое большее она получила 800 евро, а самым дорогим подарком стали золотые серьги. На вопрос, почему она вообще стала искать спонсоров, Кайри ответила, что в марте из-за коронавируса потеряла работу.
«Я видела, как другие молодые люди моего возраста маются в поисках работы, поскольку было столько сокращений и было трудно куда-то попасть, а за аренду и еду надо было платить. Я знаю пару знакомых, которые занимались тем же самым, и поняла, что все они на самом деле нормальные люди – некоторые из них с высшим образованием и ходят на работу», - рассказала Кайри о том, как родилась его идея.
Кайри сказала, что случайно нашла себе спонсора в приложении Tinder. «Поначалу мне эта идея показалась пугающей – встречаться с людьми, которых едва знаешь, и спать с ними, - описала Кайри свои первые мысли. – На самом деле, в этом нет ничего ужасного. Главное, чтобы человек, с которым ты встречаешься, уважал тебя и твои границы».
19-летняя Миртель (имя изменено. – прим. ред.) сказала, что для нее все началось с шутки. «Мы подумали с подружкой, выйдет ли из этого вообще что-то», - сказала она, добавив, что довольно быстро обе они стали встречаться с разными мужчинами.
Вскоре подружка прекратила этим заниматься, а Миртель продолжила общаться с одним мужчиной. «Я получала за встречу сто евро, но это всегда было просто прогулкой. Однажды я проспала, и мы прогуляли всего полчаса, но я все-таки получила сто евро», - вспоминает Миртель, добавляя, что больше с этим мужчиной не встречается, но иногда они пишут друг другу.
«Однажды случилась интересная вещь. Я встретилась с одним господином, чтобы просто посмотреть, что конкретно он от меня хочет. Это был интересный мужчина, и мы говорили об иностранных языках, пока он не сказал, что хочет встречаться с понедельника по пятницы до пяти часов. Причина состояла в том, что после этого он возвращается домой к жене и детям. Встреча включала бы в себя секс на каком-то кожаном диване в его офисе. Когда двери офисного лифта закрылись, я убежала», - описывает Миртель. Больше со спонсорами она не связывается, поскольку нашла себе спутника жизни.
По словам психолога Айты Кеэрберг, мужчины, которые платят за секс, бывает несколько сортов. «Мужчина может платить за секс, если у него плохие ресурсы – т.е. он некрасив, с плохим характером, не умеет завязывать отношения, когда ему кто-то нравится», - говорит Кеэрберг. Другая группа мужчин, по мнению Кеэрберг, зависит от секса. «Довольно обычно, что такие мужчины не находят себе спутницу, которая хочет столько же заниматься сексом, поскольку таких женщин немного. Такие мужчины платят за это деньги», - говорит Кеэрберг, добавляя, что некоторые мужчины просто обладают примитивным мышлением и считают, что плата за секс делает их крутыми.
Люди нуждаются в близости
«Есть и такие, кто хочет приключений и все попробовать. Они чувствуют, что хотя бы раз в жизни хотелось бы попробовать секс за деньги. И, наконец, есть такие мужчины, у которых возникли проблемы с возбуждением или эрекцией. Они хотят к женщине, предлагающей секс, в надежде на то, что вернут свою уверенность в себе. Среди тех, кто платит за секс, есть и женатые мужчины, которых не удовлетворяют их отношения, но они не осмеливаются сказать жене о своих желаниях или же у них такие желания, которые нельзя удовлетворить в отношениях. В этом случае мужчина тоже может покупать секс».
«Если спонсорство – это договор, то это работает. По крайней мере, некоторое время», - говорит Кеэрберг, добавляя, что проблема может возникнуть, если у мужчины несколько женщин, которым он платит деньги. В этом случае, по словам психолога, может возникнуть ревность и прочие эмоциональные проблемы.
«Человеческий мозг все-таки не так устроен, что нам платят за секс и все хорошо. У здоровых и нормальных людей есть потребность в близости, безопасности и верности. Нужен кто-то, в ком можно быть уверенной», - замечает Кеэрберг.
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