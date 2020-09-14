Сестер о госбюджете: отрицательным он должен быть только в краткосрочной перспективе

По словам председателя экономической комиссии Свена Сестера из партии "Отечество", прогноз показывает, что спад национальной экономики будет меньше, чем предполагалось ранее.

Для поддержки бизнеса и восстановления экономики государственный бюджет должен оставаться в минусе, но в краткосрочной перспективе, добавил парламентарий.

Решение правительства взять очередной кредит приведет к увеличению долгового бремени Эстонии до 31 процента от ВВП к концу 2024 года.

Минфин прогнозирует в текущем году номинальное сокращение ВВП на 5,6%, а показатели реального роста экономики составят -5,5% в 2020 году и 4,5% в 2021-м.