Сестер о госбюджете: отрицательным он должен быть только в краткосрочной перспективе

Финансовая и экономическая комиссии Рийгикогу в понедельник проведут совместное заседание, на котором обсудят осенний экономический прогноз Минфина, пишет Rus.ERR.
По словам председателя экономической комиссии Свена Сестера из партии "Отечество", прогноз показывает, что спад национальной экономики будет меньше, чем предполагалось ранее.
Для поддержки бизнеса и восстановления экономики государственный бюджет должен оставаться в минусе, но в краткосрочной перспективе, добавил парламентарий.
Решение правительства взять очередной кредит приведет к увеличению долгового бремени Эстонии до 31 процента от ВВП к концу 2024 года.
Минфин прогнозирует в текущем году номинальное сокращение ВВП на 5,6%, а показатели реального роста экономики составят -5,5% в 2020 году и 4,5% в 2021-м.
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