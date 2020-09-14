Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии выявлен коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 365 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 пробы дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 12 человек. В Ида-Вирумаа и Вырумаа прибавилось по три, в Тартумаа — один случай. Еще в трех случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 12 новых случаев в Харьюмаа (11 в Таллинне) в одном случае вирус был привезен из Польши, в двух случаях речь идет о тесном контакте с другими инфицированными. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В четырех случаях, установленных в период с 12 по 13 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Венгрия, Италия, Молдавия), в четырех случаях заражение произошло при тесном контакте с носителями вируса, еще два случая могут иметь отношение к возможному заражению в общественном транспорте. Среди выявленных вчера больных — ученик Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии. Департамент здоровья проконсультировал школу, близкие заболевшего отправлены на самоизоляцию.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся шесть активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом вечеринки в Ülemiste City – шесть, с очагом Gourmet Coffee – 22, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек, из них четыре ребенка и четверо взрослых.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1062 человека, из которых болен 191.
В Ида-Вирумаа зарегистрировано три новых случаев коронавируса. В одном случае речь идет о заболевании на работе, обстоятельства двух других случаев устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с шестью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших, из них 31 работник и 26 тех, кто был с ними в близком контакте). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом в Вируской тюрьме – пять заболевших человек. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны девять человек (шесть работников и три члена семьи). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 11 человек (шесть работников и пять членов семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 367 человек, из которых заболели 69.
Что касается новых случаев в Вырумаа и Тартумаа, то речь идет о заражении при рабочих или семейных контактах. В настоящий момент в Лыйнаском регионе шесть вспышек — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (20 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения), студенческая вспышка (пять человек) и вспышка Орава (шесть человек, которые живут в Вырумаа и Тартумаа). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 354 человека, из которых 43 больны.
Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 37 человек, из них заразились восемь.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализировано 16 человек
По состоянию на утро 14 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 16 человек, один человек находится на искусственной вентиляции легких. За сутки никто не был выписан, было открыто две новые истории болезни с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 420 случаев заболевания COVID-19 у 407 человек.
По состоянию на 14 сентября выздоровели 2 256 человек. Из них истории болезни 1 718 человек (76,2%) завершены, у 538 человек (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 тыс. человек за последние 14 дней составляет 24,3.
Всего в Эстонии сделано почти 173 000 первичных тестов, из них 2698 , т.е. 1,56 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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