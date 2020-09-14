В Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии выявлен коронавирус

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 12 человек. В Ида-Вирумаа и Вырумаа прибавилось по три, в Тартумаа — один случай. Еще в трех случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 12 новых случаев в Харьюмаа (11 в Таллинне) в одном случае вирус был привезен из Польши, в двух случаях речь идет о тесном контакте с другими инфицированными. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В четырех случаях, установленных в период с 12 по 13 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Венгрия, Италия, Молдавия), в четырех случаях заражение произошло при тесном контакте с носителями вируса, еще два случая могут иметь отношение к возможному заражению в общественном транспорте. Среди выявленных вчера больных — ученик Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии. Департамент здоровья проконсультировал школу, близкие заболевшего отправлены на самоизоляцию.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся шесть активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом вечеринки в Ülemiste City – шесть, с очагом Gourmet Coffee – 22, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек, из них четыре ребенка и четверо взрослых.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1062 человека, из которых болен 191.

В Ида-Вирумаа зарегистрировано три новых случаев коронавируса. В одном случае речь идет о заболевании на работе, обстоятельства двух других случаев устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с шестью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших, из них 31 работник и 26 тех, кто был с ними в близком контакте).

Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом в Вируской тюрьме – пять заболевших человек. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны девять человек (шесть работников и три члена семьи). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 11 человек (шесть работников и пять членов семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 367 человек, из которых заболели 69.