Авиасообщение между Таллинном и Минском прервано как минимум до 30 сентября

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, причина заключается в том, что в Белоруссии вновь стал расти уровень заражения коронавирусом: по состоянию на 11 сентября кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Белоруссии составила 25,6 новых случая на 100 000 человек за последние две недели.

Решение же правительства предусматривает, что открывать прямые линии можно только в те страны, где соответствующий показатель меньше 25.

"К сожалению, из-за этого полеты между Таллинном и Минском сейчас приостановлены. Для нас это плохая новость", - сказал Пяргмяэ.