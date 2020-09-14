Пн, 14.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Авиасообщение между Таллинном и Минском прервано как минимум до 30 сентября

Авиасообщение между Таллинном и Минском прервано как минимум до 30 сентября

Самолеты "Белавиа" в аэропорту Минска.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

С понедельника, 14 сентября, белорусская авиакомпания "Белавиа" перестала обсуживать линию Минск - Таллинн - Минск, пишет Rus.ERR.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, причина заключается в том, что в Белоруссии вновь стал расти уровень заражения коронавирусом: по состоянию на 11 сентября кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Белоруссии составила 25,6 новых случая на 100 000 человек за последние две недели.

Решение же правительства предусматривает, что открывать прямые линии можно только в те страны, где соответствующий показатель меньше 25.

"К сожалению, из-за этого полеты между Таллинном и Минском сейчас приостановлены. Для нас это плохая новость", - сказал Пяргмяэ.

В "Белавии" надеются, что ситуация с коронавирусом улучшится и линия вновь заработает.

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