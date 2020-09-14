Проигрывает крупнейший

А кстати о большом. На днях стало известно, что довольно скромных размеров магазин, торгующий экологически чистыми продуктами и вряд ли могущий похвастаться сверхдоходами, меняет прописку и из ласнамяэского Ida-Keskus, что на улице Пунане, переезжает в гипер-супер-пупер торгово-развлекательный комплекс T1 Mol, предлагающий демпинговые условия аренды. При том, что у владельцев Ida-Keskus тоже, надо полагать, не людоедские аппетиты.

Так что добро пожаловать на «Титаник»!

Один из самых очевидных уроков этого года заключается в том, что наибольший ущерб от коронакризиса несут отрасли, связанные с сервисом. Это в первую очередь туризм и всё, что к нему относится: отельный и ресторанный бизнес, транспорт и, в меньшей степени, торговля.

По этому поводу можно сокрушаться, работающим в этих отраслях людям можно сочувствовать (и как-то им, само собой, помогать), но прежде всего следует признать, что пандемия убедительно продемонстрировала непропорциональность развития индустрии вообще.

Наиболее трезвомыслящие специалисты уже давно предупреждали, что это ненормально, когда больше всего средств, в том числе интеллектуальных, вкладывается в обслуживающие секторы экономики. И речь не только о сервисе в примитивно буквальном смысле – общественном питании, отелях и способах передвижения. По сути своей те же IT и high technology – это тоже сервис, только иного уровня.

Существует расхожее мнение, что именно информационные технологии являются основой экономики будущего, а вся наша цивилизация безудержно стремится к статусу постиндустриальной. По этой части Эстония вроде бы впереди планеты всей. Ну, там, э-государство, э-правительство и прочие э-прелести.

Однако энтузиасты и адепты высоких технологий, как правило, почему-то упускают из виду, что любой, самый продвинутый девайс изготавливается из металла и пластика. Для передачи самого электронного из всех электронных луча необходимы, как минимум, передающее и принимающее устройства, сделанные из тех же компонентов. А для производства самой зеленой из всех зеленых энергии необходимы приспособления, которые невозможно изготовить… правильно! – без всё тех же металлов, пластика и/или стекла. Недаром же именно индустриальные отрасли (впрочем, как и сельскохозяйственные, занятые производством продуктов питания и сырья) называются реальным сектором экономики.

К счастью, в эстонском экспорте по сей день почти три четверти приходится именно на промышленную продукцию. И в сложившейся ситуации основные усилия государства должны быть направлены на поддержание как раз этого народнохозяйственного сегмента.

По мнению одного из ведущих авторитетов в сфере предпринимательства, крупного бизнесмена Энна Вескимяги, финансовые вложения из госбюджета в туристический сектор его уже не спасут, это будет просто вливанием денег в бочку без дна. Приходится со всей очевидностью признать, что эта сфера должна быть коренным образом реструктурирована. Как? Это уже совсем другая история.

Соответственно, в обозримом будущем вряд ли восстановятся до прежних, «пред-пандемических», объемов массовые пассажирские перевозки, как водным, так и воздушным транспортом. Да и вообще, скорее всего они уже не восстановятся. Не уверен, что по этому поводу следует безутешно скорбеть. Туризм ради туризма самого по себе, путешествия ради самих путешествий?

Вообще это вопрос, насколько в принципе оправданно (и необходимо?) столь интенсивное передвижение колоссальных человеческих масс с места на место. И не ради решения каких-то острых социальных, политических или идеологических задач, а для удовлетворения простого человеческого любопытства. Не слишком ли иррационально?

Ведь ни для кого уже давно не секрет, что в Лувре ту же Джоконду увидеть невозможно из-за толп туристов, клубящихся вокруг её «саркофага» и своими блицами, несмотря на запрет фотографировать, слепящими и самих себя, и находящихся рядом поклонников творчества великого Леонардо…

А жители Барселоны уже устраивают акции протеста против наплыва туристов (с которых они же и кормятся), грозящих смести с лица земли шедевры Гауди…

А самое глубокое в мире природное хранилище чистейшей пресной воды – озеро Байкал только выиграет, если сократится поток любопытствующих, которые желают своими глазами убедиться в его красоте и чистоте. Попутно оставив в его водах свою, хоть малую, толику загрязнения.

Пора меняться, господа!