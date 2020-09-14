Проигрывает крупнейший

Из каждых десяти публикаций за последние пару недель минимум девять (ну, восемь с половиной), практически во всех без исключения масс-медиа, посвящены «короне».
Одни предупреждают, что правительства их стран вот-вот станут ужесточать превентивные меры в отношении прибывающих из-за границы гостей и собственных граждан, которые имели неосторожность побывать за бугром. Другие (их большинство) наперебой убеждают друг друга, что вторая волна совсем не так страшна, как первая. Хотя ни те, ни другие не могут с уверенностью утверждать, что первая уже отшумела, а вторая вообще начнется, потому что первая еще (или уже?) не… и далее по тексту. Внесем и мы свои три копейки в эту копилку паникующей успокоительности (или успокаивающего паникерства).
Жираф большой – его видней
Всё чаще раздаются голоса экспертов, которые в спокойной и взвешенной манере убеждают нас, что – да, вторая волна Covid-19 неизбежна, как смена сезонов, но теперь мы гораздо больше знаем о самом вирусе и о необходимых (они же – достаточные) методах борьбы с ним. И поэтому не следует впадать в крайности и снова – как и весной – чрезмерно закручивать гайки, усердствуя в карантинных мерах и требованиях социальной защиты в виде обязательного ношения масок, одноразовых перчаток и средств дезинфекции индивидуального пользования.
Звучат эти голоса уверенно и поэтому убедительно. Так оно и должно быть, поскольку эксперты на то и существуют, чтобы убеждать и внушать доверие.
На этом фоне недавнее сообщение о намерении крупнейшего в нашем регионе морского пассажирского перевозчика Tallink Grupp в ближайшее время сократить 1550 работников выглядит парадоксом. Тем более что, как сообщает пресс-служба компании, всего структурные изменения в виде перестановок кадров, ликвидации и/или перепрофилирования отдельных служб и подразделений, коснутся аж двух с половиной тысяч сотрудников. И Tallink - далеко не единственный крупный работодатель на внутреннем рынке рабочей силы Эстонии, который снова – как и весной – говорит о массовых сокращениях.
Хотя на самом деле ничего парадоксального здесь нет. Потому что слова, даже очень правильные, это все-таки слова, а реальность…
Уже в конце зимы, когда стали прорисовываться истинные масштабы катаклизма, те же эксперты сформулировали афоризм, который гласит, что с приходом коронавиурса мир изменился и никогда уже не будет прежним. Мы пропустили эту формулу мимо ушей, потому что до Covid-19 мы что-то подобное слышали в связи с терактом 11 сентября в Нью-Йорке, а до атаки «железных птиц на двух братьев» был Чернобыль, а до Чернобыля были… список каждый может продолжить, исходя из своих предпочтений.
Мы слишком привыкли к словосочетанию «после того-то и того-то мир изменился и уже не будет прежним». Оно девальвировано из-за чрезмерного употребления, а в итоге мы просто не замечаем, что мир и в самом деле изменяется. Да и сложно, если уж быть объективными, заметить такие изменения, находясь в одной с ними точке пространства и времени. Как говорится, большое видится на расстоянии.
А кстати о большом. На днях стало известно, что довольно скромных размеров магазин, торгующий экологически чистыми продуктами и вряд ли могущий похвастаться сверхдоходами, меняет прописку и из ласнамяэского Ida-Keskus, что на улице Пунане, переезжает в гипер-супер-пупер торгово-развлекательный комплекс T1 Mol, предлагающий демпинговые условия аренды. При том, что у владельцев Ida-Keskus тоже, надо полагать, не людоедские аппетиты.
Так что добро пожаловать на «Титаник»!
Один из самых очевидных уроков этого года заключается в том, что наибольший ущерб от коронакризиса несут отрасли, связанные с сервисом. Это в первую очередь туризм и всё, что к нему относится: отельный и ресторанный бизнес, транспорт и, в меньшей степени, торговля.
По этому поводу можно сокрушаться, работающим в этих отраслях людям можно сочувствовать (и как-то им, само собой, помогать), но прежде всего следует признать, что пандемия убедительно продемонстрировала непропорциональность развития индустрии вообще.
Наиболее трезвомыслящие специалисты уже давно предупреждали, что это ненормально, когда больше всего средств, в том числе интеллектуальных, вкладывается в обслуживающие секторы экономики. И речь не только о сервисе в примитивно буквальном смысле – общественном питании, отелях и способах передвижения. По сути своей те же IT и high technology – это тоже сервис, только иного уровня.
Существует расхожее мнение, что именно информационные технологии являются основой экономики будущего, а вся наша цивилизация безудержно стремится к статусу постиндустриальной. По этой части Эстония вроде бы впереди планеты всей. Ну, там, э-государство, э-правительство и прочие э-прелести.
Однако энтузиасты и адепты высоких технологий, как правило, почему-то упускают из виду, что любой, самый продвинутый девайс изготавливается из металла и пластика. Для передачи самого электронного из всех электронных луча необходимы, как минимум, передающее и принимающее устройства, сделанные из тех же компонентов. А для производства самой зеленой из всех зеленых энергии необходимы приспособления, которые невозможно изготовить… правильно! – без всё тех же металлов, пластика и/или стекла. Недаром же именно индустриальные отрасли (впрочем, как и сельскохозяйственные, занятые производством продуктов питания и сырья) называются реальным сектором экономики.
К счастью, в эстонском экспорте по сей день почти три четверти приходится именно на промышленную продукцию. И в сложившейся ситуации основные усилия государства должны быть направлены на поддержание как раз этого народнохозяйственного сегмента.
По мнению одного из ведущих авторитетов в сфере предпринимательства, крупного бизнесмена Энна Вескимяги, финансовые вложения из госбюджета в туристический сектор его уже не спасут, это будет просто вливанием денег в бочку без дна. Приходится со всей очевидностью признать, что эта сфера должна быть коренным образом реструктурирована. Как? Это уже совсем другая история.
Соответственно, в обозримом будущем вряд ли восстановятся до прежних, «пред-пандемических», объемов массовые пассажирские перевозки, как водным, так и воздушным транспортом. Да и вообще, скорее всего они уже не восстановятся. Не уверен, что по этому поводу следует безутешно скорбеть. Туризм ради туризма самого по себе, путешествия ради самих путешествий?
Вообще это вопрос, насколько в принципе оправданно (и необходимо?) столь интенсивное передвижение колоссальных человеческих масс с места на место. И не ради решения каких-то острых социальных, политических или идеологических задач, а для удовлетворения простого человеческого любопытства. Не слишком ли иррационально?
Ведь ни для кого уже давно не секрет, что в Лувре ту же Джоконду увидеть невозможно из-за толп туристов, клубящихся вокруг её «саркофага» и своими блицами, несмотря на запрет фотографировать, слепящими и самих себя, и находящихся рядом поклонников творчества великого Леонардо…
А жители Барселоны уже устраивают акции протеста против наплыва туристов (с которых они же и кормятся), грозящих смести с лица земли шедевры Гауди…
А самое глубокое в мире природное хранилище чистейшей пресной воды – озеро Байкал только выиграет, если сократится поток любопытствующих, которые желают своими глазами убедиться в его красоте и чистоте. Попутно оставив в его водах свою, хоть малую, толику загрязнения.
Пора меняться, господа!
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