Вт, 29.09.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Смотрите снимки победителей грибного фотоконкурса!
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ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Смотрите снимки победителей грибного фотоконкурса!

Грибной фотоконкурс

ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

Вот и подошел к концу наш грибной фотоконкурс! Читатели Rus.Postimees в течение нескольких дней голосовали за полюбившиеся снимки, а теперь голоса подсчитаны и мы готовы объявить победителей!

В этот раз на конкурс поступило рекордное количество снимков! Все они были опубликованы на портале Rus.Postimees и приняли участие в голосовании, по итогам которого были определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees! 

1 место — 493 голоса. Автор фото: Вероника

Грибной фотоконкурс

ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

2 место — 463 голоса. Автор фото: Елена

Грибной фотоконкурс

ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

3 место — 416 голосов. Автор фото: Константин

Грибной фотоконкурс

ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

4 место — 393 голоса. Автор фото: Надежда

Грибной фотоконкурс

ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

5 место — 324 голоса. Автор фото: Ксения

Грибной фотоконкурс

ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

Благодарим за участие всех, кто прислал свое фото на конкурс! Со снимками всех участников вы можете познакомиться в галерее! 

Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма. 

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями: 

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото; 
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;
  • в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.

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