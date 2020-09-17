ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Смотрите снимки победителей грибного фотоконкурса!

В этот раз на конкурс поступило рекордное количество снимков! Все они были опубликованы на портале Rus.Postimees и приняли участие в голосовании, по итогам которого были определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees!

1 место — 493 голоса. Автор фото: Вероника

Грибной фотоконкурс ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

2 место — 463 голоса. Автор фото: Елена

Грибной фотоконкурс ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

3 место — 416 голосов. Автор фото: Константин

Грибной фотоконкурс ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

4 место — 393 голоса. Автор фото: Надежда

Грибной фотоконкурс ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

5 место — 324 голоса. Автор фото: Ксения

Грибной фотоконкурс ФОТО: Фото читателя Rus.Postimees

Благодарим за участие всех, кто прислал свое фото на конкурс! Со снимками всех участников вы можете познакомиться в галерее!

Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;

снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;

фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;

отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;

в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.