ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Смотрите снимки победителей грибного фотоконкурса!

Вот и подошел к концу наш грибной фотоконкурс! Читатели Rus.Postimees в течение нескольких дней голосовали за полюбившиеся снимки, а теперь голоса подсчитаны и мы готовы объявить победителей!
В этот раз на конкурс поступило рекордное количество снимков! Все они были опубликованы на портале Rus.Postimees и приняли участие в голосовании, по итогам которого были определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees!
1 место — 493 голоса. Автор фото: Вероника
2 место — 463 голоса. Автор фото: Елена
3 место — 416 голосов. Автор фото: Константин
4 место — 393 голоса. Автор фото: Надежда
5 место — 324 голоса. Автор фото: Ксения
Благодарим за участие всех, кто прислал свое фото на конкурс! Со снимками всех участников вы можете познакомиться в галерее!
Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма.
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:
- в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
- снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
- фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;
- отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;
- в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.