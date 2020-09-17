Вт, 22.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Смотрите снимки участников грибного фотоконкурса!

ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Смотрите снимки участников грибного фотоконкурса!

Благодаря дождям, которые в середине лета пришли на смену жаре, сейчас леса просто утопают в грибах, а жители Эстонии не дают им пропасть даром! Поэтому Rus.Postimees объявляет фотоконкурс и готовится разыграть призы от RMK! 

Вам удалось обнаружить необычный гриб? А может, леса Эстонии порадовали вас действительно богатым урожаем лесных даров? Тогда мы ждем ваше фото до 23 сентября

Снимки будут опубликованы на портале Rus.Postimees и примут участие в голосовании, по итогам которого будут определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees!

А пока публикуем фотографии участников! Галерея пополняется постепенно. Если вы прислали фото, но не нашли его в галерее, не переживайте, оно обязательно будет опубликовано, если были соблюдены все условия конкурса! 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, выберите самый красивый снимок и отправьте его нам на электронный адрес igra@postimeesgrupp.ee. В теме или тексте письма обязательно сделайте пометку «Фотоконкурс», а также укажите свое имя и номер телефона. Так мы сможем связаться с вами в случае победы! 

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями: 

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото; 
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;
  • в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.

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