ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Смотрите снимки участников грибного фотоконкурса!

Вам удалось обнаружить необычный гриб? А может, леса Эстонии порадовали вас действительно богатым урожаем лесных даров? Тогда мы ждем ваше фото до 23 сентября.

Снимки будут опубликованы на портале Rus.Postimees и примут участие в голосовании, по итогам которого будут определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees!

А пока публикуем фотографии участников! Галерея пополняется постепенно. Если вы прислали фото, но не нашли его в галерее, не переживайте, оно обязательно будет опубликовано, если были соблюдены все условия конкурса!

Для того чтобы принять участие в конкурсе, выберите самый красивый снимок и отправьте его нам на электронный адрес igra@postimeesgrupp.ee. В теме или тексте письма обязательно сделайте пометку «Фотоконкурс», а также укажите свое имя и номер телефона. Так мы сможем связаться с вами в случае победы!

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;

снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;

фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;

отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;

в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.