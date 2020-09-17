ГОЛОСОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ! ⟩ Выбираем главного грибника Эстонии

В этот раз на конкурс поступило рекордное количество снимков! Все они теперь опубликованы на портале Rus.Postimees и участвуют в голосовании, по итогам которого будут определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees!

Для того, чтобы проголосовать за понравившиеся снимки, зайдите в галерею и в правом нижнем углу нажмите на символ «лайк». Количество «лайков» не ограничено. Вы можете проголосовать за все снимки, которые пришлись вам по вкусу! Для удобного перемещения по галерее можете также воспользоваться самой правой кнопкой:

ФОТО: скриншот

Желаем удачи всем участникам фотоконкурса!

Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;

снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;

фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;

отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;

в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.